Lieber Leser,

bei den meisten Aktien können wir uns in der Analyse auf die Aktiengesellschaft selbst und ihre Charttechnik fokussieren. Ab und an beziehen wir auch noch den Index in die Investmententscheidung mit ein, in dem der Titel Mitglied ist.

Und dann gibt es da noch Aktien, deren Perspektiven entscheidend von dem Faktor abhängig sind, dem die Produkte oder Dienstleistungen gewidmet sind. So werden die Gewinnpotenziale der Goldminenaktien beispielsweise maßgeblich von der ... (Andreas Sommer)

Den vollständigen Artikel lesen ...