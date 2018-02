Lieber Leser,

die Agnico Eagle Mines Aktie hat die vergangene Woche fast unverändert abgeschlossen, nachdem sie innerhalb der Woche dank eines steigenden Goldpreises sowie positiver Ergebnisse per 2017 gestiegen war. Doch Anleger dürften von den Prognosen für das Jahr 2018 weniger begeistert gewesen sein. Auch fielen die Ergebnisse auf Quartalsbasis bereits schwächer aus. So lag das Ergebnis je Aktie per viertes Quartal bei 0,15 US-Dollar und damit deutlich tiefer als das Ergebnis aus ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...