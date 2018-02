Lieber Leser,

die Gewinnsaison ist in vollem Gange, so stehen die Ergebnisse der Cannabis-Produzenten ebenfalls im Fokus der Anleger. Auch wenn der aktuelle Trend in den Aktien dieser Produzenten größtenteils auf Erwartungen an die Zukunft basiert, so ist es sinnvoll, die jüngste Performance der jeweiligen Unternehmen zu kennen. In diesem Beitrag schauen wir daher kurz auf die bereits präsentierten Ergebnisse sowie die Erwartungen an das laufende Jahr von Aurora Cannabis sowie Canopy Growth, ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...