freenet baut sein Angebot an DVB-T2 in Deutschland weiter aus. Ab dem 25. April sollen die Empfangsgebiete Augsburg, Bielefeld, Erfurt, Münster, Osnabrück und Weimar mit digitalem Fernsehen per Funk versorgt werden. Damit steigt gleichzeitig die Zahl der Einwohner, die freenet TV empfangen können, um schätzungsweise 3,8 Millionen. Zusammen mit dem Ausbau gibt es für Nutzer auch eine echte Premiere.

Erstmals werden in diesen Regionen auch Privatsender per DVB-T empfangbar ... (Robert Sasse)

