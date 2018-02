Liebe Leser,

mit einem gewagten Schritt macht Mc Donald's derzeit in den USA auf sich aufmerksam. Aktuellen Berichten zufolge plane der Fast-Food-Riese, den Cheeseburger sowie Schokoladenmilch künftig aus dem Kindermenü "Happy Meal" zu streichen. Damit will das Unternehmen den Gehalt von Fetten, Zucker und Salz in Kindergerichten vermindern. Bis 2022 soll der Kaloriengehalt in einem Kindermenü um 50 Prozent reduziert werden. Damit reagiert der Konzern auch auf die anhaltende Kritik, dass ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...