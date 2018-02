Liebe Leser,

und wieder eine Ehrung für die Deutsche Telekom: Wie der Telekommunikationsriese am Montag bekannt gab, sei der Konzern "in diesem Jahr als eines der weltweit führenden Unternehmen in Ethik ausgezeichnet" worden.

Befragung untersuchte ethische Kompetenz der beteiligten Unternehmen

Die Erhebung wurde vom "Ethisphere Institute" (Arizona) durchgeführt. Laut Konzernangaben habe die Telekom zum ersten Mal an der seit 2007 durchgeführten Befragung teilgenommen und ... (Marco Schnepf)

