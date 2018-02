Lieber Leser,

noch im November und Dezember letzten Jahres kam es zu einem regelrechten Hype um den Bitcoin und andere Kryptowährungen. So erreichte der Bitcoin in der Spitze - dank medialem Dauerfeuer - Kurse von über 20.000 US-Dollar, was eindeutig des Guten zu viel war.

Bitcoin-Korrektur um ca. -70%, aber Totgesagte leben länger!

Was wir damals sahen, war eindeutig Euphorie. Viele Anleger glaubten den Massenmedien und stiegen ein, weil sie hofften so schnell Millionär ... (Sascha Huber)

Den vollständigen Artikel lesen ...