Der strauchelnde Möbelriese hätte Umsatz und Gewinn der Tochter Poco nicht voll konsolidieren dürfen, hat eine Amsterdamer Gericht entschieden.

Der nach einem Bilanzskandal in Schieflage geratene Möbelriese Steinhoff hat jetzt erstmals auch vor Gericht eine schwere Schlappe erlitten. Der Konzern habe die Ergebnisse der deutschen Möbelkette Poco zu Unrecht voll in sein Zahlenwerk eingerechnet, entschied die Wirtschaftskammer des Amsterdamer Gerichtshofs am Montagabend.

Poco gehöre Steinhoff bis heute nur zur Hälfte. Das hätte in der Bilanzierung berücksichtigt werden müssen, argumentierten die Richter. Steinhoff hatte dagegen Umsatz und Gewinn der profitablen Möbelkette komplett in seine Ergebnisrechnung einbezogen.

Damit gab das Gericht der OM Handels GmbH Recht, der Poco laut Handelsregister bis heute zur Hälfte gehört. Hinter der OM Handels GmbH steht der Eigentümer der österreichischen Handelskette XXXLutz, Andreas Seifert.

Seifert und der Steinhoff-Konzern wollten sich auf einer Hauptversammlung am 14. April 2015 gegenseitig als Aktionäre von Poco ausschließen, schildert das Gericht den Sachverhalt. Danach habe Steinhoff den Standpunkt eingenommen, Poco sei dem südafrikanischen ...

