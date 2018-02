Zonoville Investments Limited, ein von der Renova Gruppe und Access Industries geführtes Investorenkonsortium, gab heute bekannt, dass es mit der Onexim Gruppe den Erwerb deren Anteils von 6% an United Company RUSAL Plc. vereinbart hat.

Nach Abschluss des Kaufs werden Zonoville Investments Limited und sein assoziiertes Unternehmen SUAL Partners Limited mit insgesamt ca. 26,5% an United Company RUSAL Plc beteiligt sein.

Über Renova

Die Renova-Unternehmensgruppe (www.renova.ru) ist ein großer russischer Privatkonzern, der Vermögenswerte in den Bereichen Metallindustrie, Bergbau, Chemikalien, Bauwesen, Transport, Energie, Hightech-Maschinenbau, Versorgungsbetriebe, Medizin und Finanzsektor in Russland und international (GUS-Staaten, Schweiz, Italien, Südafrika und den USA) besitzt und verwaltet. Zu den größten Vermögenswerten von Renova gehören ihre Anteile an UC Rusal, T Plus Group, OCTO Telematics und den in der Schweiz ansässigen Technologiekonzernen Schmolz+Bickenbach, OC Oerlikon und Sulzer.

Über Access Industries

1986 vom amerikanischen Unternehmer und Philanthrop Len Blavatnik gegründet, ist Access Industries eine privat geführte Unternehmensgruppe, die strategische Investitionen in den Vereinigten Staaten, Europa und Südamerika tätigt. Mit Firmenbüros in New York, London und Moskau gehören zu ihren Beteiligungen diverse Anteile an marktführenden Unternehmen in den Branchen natürliche Ressourcen und Chemikalien, Medien und Telekommunikation, Risikokapital und Immobilien. Weitere Informationen finden Sie unter www.accessindustries.com.

