Ihre Mission ist ein heikles Unterfangen: Tina Müller soll Douglas auf Rendite trimmen. Zugleich muss die Vorstandschefin Angreifer wie dm, Rossmann und Aldi abwehren - und die digitale Konkurrenz auf Abstand halten.

Die Valentinsattacke war sorgsam vorbereitet. Zwischen Reinigungstüchern und Kuchenriegeln pries der Discounter Aldi Süd im jüngsten Werbefaltblatt Düfte von Joop, Calvin Klein und Chopard für 29,99 Euro an - und sorgte gleichzeitig für dicke Luft in der Düsseldorfer Douglas-Zentrale. Dort residiert - oder besser: rotiert - seit November Tina Müller, die neue Chefin der Parfüm- und Kosmetikkette. Sie hatte auf die geschäftsbelebende Wirkung des Valentinstags gebaut. Statt in ihre Parfümerien rückte ein Teil der Kunden zum Flakonkauf nun zu Aldi aus.

Der Vorgang ist bezeichnend. Reihenweise wildern neue Rivalen im Revier des Marktführers. Onlineplayer wie Parfumdreams, der Versandkonzern Otto und Internetprimus Amazon drängen ins Beauty Business, der Modehändler Zalando will demnächst folgen. Die angesagte französische Marke Sephora, Tochter des Luxuskonzerns LVMH, versetzt mit Neueröffnungen regelmäßig Teenager in Wallung und die Branche in Aufruhr. Selbst schnöde Drogisten wie dm und Rossmann locken mit edlen Parfüms. Und nun auch noch Aldi.

Kaum 100 Tage im Amt, entpuppt sich Müllers Mission als heikles Unterfangen. Einerseits soll sie das Unternehmen für den Mehrheitseigentümer, den Finanzinvestor CVC, auf Rendite trimmen und mittelfristig für einen Verkauf oder Börsengang herausputzen. Andererseits muss sie zunächst Douglas' Position im neu entfachten Schönheitswettbewerb verteidigen.

Wie das gelingen soll, ließ Müller bislang offen. Nun hat sie erste Schlüsselpositionen neu besetzt, die Grundzüge ihrer Strategie werden sichtbar: Müller will die digitale Abwehr schärfen, den Verkauf von Gesundheitsprodukten wie Nahrungsergänzungsmitteln testen und die stationäre Kundschaft mit neuen Services in die Läden locken. Vor allem aber plant die Marketingexpertin, der Marke Douglas wieder mehr Glamour und Experimentierfreude einzuhauchen. ForwardBeauty hat sie denn auch ihr Projekt getauft, Hashtag inklusive.

Was Müllers Wirbeln in der Praxis heißt, bekamen die Mitarbeiter bereits in einer Videobotschaft im Dezember zu sehen. Müller cruiste in einem mit Douglas-Tüten vollgestopften Opel Adam durchs vorweihnachtliche Düsseldorf. Im Autoradio dudelte der Wham!-Hit "Last Christmas". Die neue Chefin trällerte fröhlich und lautstark mit und versprach "bei der Filiale, die das beste Weihnachtsgeschäft macht, steht bald der Adam vor der Tür". Allein, die Verkaufsmotivation kam bei den Mitarbeitern höchst unterschiedlich an. Von "charmante Idee" bis "peinliche Show" reichen die ...

