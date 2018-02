Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BASF - Der bevorstehende Austritt Großbritanniens aus der EU sorgt in den Chefetagen von Unternehmen für Unruhe; auch internationale Konzerne wie BASF treibt das Thema um. Der deutsche Chemieriese hat auf der Insel zehn Werke und Tausende Mitarbeiter. Im Handelsblatt-Interview übt ihr Chef Richard Carter harsche Kritik am Vorgehen der Londoner Regierung. (Handelsblatt S. 20)

DEUTSCHE BANK - Die Führungsriege der Deutschen Bank steht gehörig unter Druck, vor allem weil der Umbau der Investmentbank bislang kaum Früchte trägt. Nun tritt das Management die Flucht nach vorne an - und streicht gut 250 der 17.000 Stellen in der Investmentbank. In einem ersten Schritt würden derzeit überwiegend hochrangige Jobs in New York und London wegfallen, heißt es in Finanzkreisen, die damit einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg bestätigten. Der Jobabbau wird voraussichtlich noch ausgeweitet, insgesamt könnten bis zu 500 Stellen abgeschafft werden, hieß es weiter. Auch der Standort Frankfurt werde in einem zweiten Schritt davon betroffen sein. Dort werde es aber wohl nur eine kleinere Zahl an Stellenkürzungen geben. (Handelsblatt S. 31)

QATAR AIRWAYS - Die Luftfahrtgesellschaft Qatar Airways wird neuer Sponsor des FC Bayern und verdrängt damit zugleich den Werbepartner Lufthansa nach 16 Jahren. Der Vertrag wurde über fünf Jahre abgeschlossen, bestätigte der Bundesligaklub. (FAZ S. 24)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2018 00:19 ET (05:19 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.