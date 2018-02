The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.02.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0227403 BMW AUSTR.FIN. 2018 MTN BD00 BON AUD N

CA BO65 XFRA DE0001141653 BUNDESOBL.V.13/18 S.165 BD00 BON EUR Y

CA XFRA DE000A1ELUB1 BRANDENBURG LSA 11/18 BD00 BON EUR N

CA NS0G XFRA DE000A1H3T24 NIEDERS.SCH.A.11/18 A.823 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DGAS529 DT.OEL + GAS 15/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0D4K5 DEKA MTN IS.S.7360 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK8AHW4 DEKABANK DGZ IHS.6303 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1191618609 B.N.G. 15/18 MTN BD00 BON NZD N

CA XFRA AU0000KFWHQ4 K.F.W.ANL.V.11/2018 AD BD01 BON AUD N

CA XFRA DE0001789238 SACHSEN SCHAT.11/18S124 BD01 BON EUR N

CA XFRA US037833BN98 APPLE 16/18 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1193853006 GM FIN.INTL. 15/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US14912L6P11 CATERP.FIN.SER. 16/18 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US14912L6Q93 CATERP.FIN.SER.16/18FLR H BD02 BON USD N

CA AXR1 XFRA USU02436AC41 AMER.AXLE+MFG 17/25 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS0593960304 TDC A/S 11/18 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0954727615 INTL FIN. CORP. 13/18 BD02 BON BRL N

CA ACP XFRA AU000000ACI2 ACI-ANCHOR CAP.INVESTM. EQ00 EQU EUR N

CA AH0 XFRA AU000000AHH3 AL HAMRA HOTELS + RESORTS EQ00 EQU EUR N

CA EDO XFRA AU000000ECL8 EMERGING CAPITAL EQ00 EQU EUR N