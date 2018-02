FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.02.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 21.02.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.02.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

2CS XFRA KYG211771038 CHINA SILVER GROUP HD-,01

MGN XFRA DE0006637200 MOLOGEN AG

41A XFRA US02153W1009 ALTISOURCE RESID. DL-,01