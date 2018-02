250 Mitarbeiter aus dem Invetsmentbanking sollen dem Sparmodus zum Opfer fallen. Möglicherweise werden es aber auch bis zu 500 Jobs, die gestrichen werden. Vor allem in den USA und am nach Frankfurt wichtigsten europäischen Standort London wird wegrationiert.



Die Investmentbank, in der der Wertpapierhandel und die Beratung bei Börsengängen und Übernahmen zusammengefasst sind, steht für gut 60 % der Erträge des größten deutschen Geldhauses. Die Sparte hatte 2017 darunter gelitten, dass sich viele Kunden im Handel zurückhielten. So gingen die Erträge im Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren um fast 30 % und im Handel mit Aktien zuletzt um gut ein Viertel zurück. Die Sparte steht zudem wegen hoher Kosten unter Druck.



