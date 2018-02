IRW-PRESS: Sibanye Gold Limited: Sibanye-Stillwater berichtet Mineralressourcen und Mineralvorräte zum 31. Dezember 2017

Sibanye-Stillwater berichtet Mineralressourcen und Mineralvorräte zum 31. Dezember 2017

Johannesburg, 19. Februar 2018: Sibanye-Stillwater (JSE: SGL und NYSE: SBGL) berichtet die aktualisierten Mineralressourcen und Mineralvorräte, Stand 31. Dezember 2017 einschließlich der Mineralvorräte und Ressourcen der 2E Platinum Group Metals (PGM, Metalle der Platingruppe) für die Region USA nach Akquisition von Stillwater im Mai 2017.

Die wichtigsten Punkte

- SA-Goldbetriebe (SA= Südafrika) - Gesamtgoldvorräte von 25,737 Mio. Unzen verringerten sich um 2,957 Mio. Unzen (10%) aufgrund: - Abnahme um 1,457 Mio. Unzen durch Bergbauaktivitäten im Jahr 2017 gemäßigt durch Hinzufügung von 1,882 Mio. Unzen an Goldvorräten durch erfolgreiche Exploration der Sekundary Reefs und sogenannter White Areas (hauptsächlich in Kloof und Driefontein. - Einstellung des Untertageabbaus auf Cooke 1, 2 u. 3, was zum Ausschluss von 0,752 Mio. Unzen führte. - Rückgang der Goldvorräte auf Beatrix 4 Shaft aufgrund eines überarbeiteten Minenplans und Zunahme des Cut-off-Gehalts, was zum Ausschluss von 1,659 Mio. Unzen führte. Dieser Ausschluss schließt das Projekt Beisa ein. - Ein weiterer Rückgang von 0,971 Mio. Unzen aufgrund technischer Faktoren einschließlich einer Änderung des Mine Call-Faktors, Management am Ende der Lebensdauer der Mine und Zunahme der Cut-off-Gehalte. - Gesamtgoldressourcen verringerten sich um 16,924 Mio. Unzen auf 85,111 Mio. Unzen. Die Abnahme beruht in erster Linie auf den höheren Cut-off-Gehalten in den Betrieben Cooke und Beatrix West. - SA-PGM-Betriebe - Die gesamten 4E PGM-Vorräte verringerten sich um 4% auf 22,358 Mio. Unzen aufgrund: - Abnahme von 1,500 Mio. Unzen durch Bergbauaktivitäten im Jahr 2017. - Eine Überprüfung der Methodologie zur Bestimmung der geologischen Verluste mittels eines Abgleichs mit tatsächlichen historischen Verlusten führte zu einer Abnahme der insgesamt geschätzten Verluste bei Anwendung in den südafrikanischen PGM-Betrieben. Dies führte zu einer Zunahme der Vorräte um 2,077 Mio. Unzen. - Die Mineralvorräte in der Mine Siphumelele verringerten sich um 0,691 Mio. Unzen als Folge des Aufschubs des UG2-Erweiterungsprojekts. Dieses Projekt wird erneut überprüft vorbehaltlich eines sich verbessernden Wirtschaftsumfeldes. - Eine Abnahme um 0,752 Mio. Unzen aufgrund der Entfernung der subökonomischen Unzen am Ende der Lebensdauer der Mine. - Mimosa zuschreibbare PGM-Vorräte erhöhten sich um 20% auf 2,030 Mio. Unzen nach einer erfolgreichen technischen und wirtschaftlichen Bewertung eines Teils des Erzkörpers South Hill. - Die gesamten 4E PGM-Ressourcen verringerten sich nur geringfügig auf 100,175 Mio. Unzen. - US-PGM-Betriebe - Die Akquisition von Stillwater im Mai 2017 erhöhte die 2E PGM-Vorräte um 21,903 Mio. Unzen und die 2E PGM-Ressourcen um 90,463 Mio. Unzen (2E PGM) bei einem durchschnittlichen Gehalt der Vorräte von 16,3 g/t.

Diese Angabe der Mineralvorräte und Mineralressourcen ist eine gekürzte Zusammenfassung der vollständigen Angabe der Mineralressourcen und Mineralvorräte der Sibanye-Stillwater, die im Mineralressourcen- und Mineralvorratsbericht des Konzerns enthalten ist, der am 29. März 2018 veröffentlicht wird und unter www.sibanyestillwater.com zur Verfügung stehen wird.

Gemäß der Richtlinien der US Securities and Exchange Commission (SEC) und der Berichtsstandards von Sibanye-Stillwater werden für die Berechnung der Mineralvorräte und Ressourcen der ungefähre Dreijahresdurchschnitt und gleitende historische Rohstoffpreise angenommen. Ein Durchschnittswechselkurs von ZAR13,05/US$ und folgende Rohstoffpreise wurden verwendet:

Edelmetalle Angenommener Preis für 2018 basiert a uf Dreijahresdurchschnitt. USD/Unze ZAR/Unze ZAR/kg Gold 1,218 15,895 511,033 Platin 1,092 14,251 458,167 Palladium 704 9,187 295,375 Rhodium 901 11,758 378,030 Iridium 575 7,504 241,251 Ruthenium 46 600 19,300 Nichtedelmetalle USD/lb ZAR/kg Uran* 42 1,208 Nichtedelmetalle USD/Tonne ZAR/Tonne Nickel 12,185 159,014 Kupfer 5,614 73,263

*Verwendung von langfristigem Vertrag

Zusammenfassung der Mineralressourcen- und Vorratsschätzungen des Konzerns, Stand 31. Dezember 2017

Goldressourcen- und Goldvorratsschätzung, Stand 31. Dezember 2017

Mineralressourcen Mineralvorräte

31. Dez. 2017 31. Dez.31. Dez. 2017 31. 2016 Dez. 2016

GoldbetriebeTonnenGehaltGold Gold TonnenGehaltGold Gold (Mio. (g/t) (Mio. (Mio. (Mio. (g/t) (Mio. (Mio.

t) Unzen Unzen t) Unzen Unzen ) ) ) ) SA Region Beatrix - un45.5 5.6 8.249 12.729 20.1 3.2 2.086 3.723 tert ägig* Beatrix - üb3.7 0.3 0.041 0.052 3.7 0.3 0.041 0.052 ertägig Cooke - 10.7 11.8 4.039 13.837 0.826 untertägig * * Cooke - über5.7 0.3 0.059 0.047 5.7 0.3 0.059 0.047 tägig

Driefontein 50.7 11.2 18.337 17.684 34.8 6.2 6.980 6.851 -

untertägig Driefontein 1.1 0.5 0.019 0.076 1.1 0.5 0.019 0.076

-

übertägig

Kloof - unte70.4 13.6 30.715 32.361 29.7 6.5 6.189 6.450 rt ägig Kloof - über11.3 0.5 0.192 0.200 11.3 0.5 0.192 0.200 tägig

Total Goldbe199.1 9.6 61.651 76.985 106.4 4.5 15.56518.224 triebe

*Der Mineralvorrat und die Ressource auf Beatrix wurde durch den gestiegenen Cut-off-Gehalt auf Beatrix West negativ beeinflusst, was zu einer Abnahme der Mineralvorräte in den Betrieben Beatrix West und im Projekt

Beisa und zur Abnahme der Ressourcen auf Beatrix West führte.

**Die untertägigen Ressourcen auf Cooke verringerten

sich aufgrund e ines Anstiegs des Cut-off-Gehalts als Folge höherer

Stückkosten in Zusammenhang mit der Stilllegung von Schächten.

GoldprojekteTonnenGehaltGold Gold TonnenGehaltGold Gold (Mio. (g/t) (Mio. (Mio. (Mio. (g/t) (Mio. (Mio.

t) Unzen Unzen t) Unzen Unzen ) ) ) ) SA-Region Beisa North* 1.619 Bloemhoek 28.3 4.7 4.297 4.297 Burnstone 64.6 4.3 9.015 8.890 14.8 4.1 1.934 2.137 De Bron 28.3 4.4 4.022 4.022 15.4 4.3 2.112 2.112 Merriesprui t WRTRP - unte670.8 0.3 6.126 6.222 670.8 0.3 6.126 6.222 rt ägige Tailin gs**

Total SA-Reg792.0 0.9 23.460 25.050 701.0 0.5 10.17110.470 ion

US-Region *** Altar **** 2,614.0.1 6.321 0 Total US-Reg2,614.0.1 6.321 ion 0

Total Projek3 0.3 29.781 25.050 701.0 0.5 10.17110.470 te 406.0

Total Gold 3,605.0.8 91.432 102.035 807.4 1.0 25.73728.694 1

*Beisa North wurde aufgrund der abgelaufenen Prospektionslizenzen ausgeschlossen. **Als Teil der geplanten Transaktion mit DRDGOLD Limited (siehe https://www.sibanyestillwater.com/investors/transactions/drdgold) werden ausgewählte Assets (bestehend aus Goldvorräten und Ressourcen von 3,881 Mio. Unzen) aus dem West Rand Tailings Retreatment Project (WRTRP) an DRDGOLD verkauft vorbehaltlich der Erfüllung aller Konditionen der Transaktion. ***US-Betriebe wurden im Mai 2017 erworben und folglich wurde keine Vergleichsinformation veröffentlicht.

****Altar ist ein Kupfer-Gold-Explorationsprojekt in Argentinien.

PGM-Ressourcen- und Vorratsschätzungen, Stand 31. Dezember 2017

Mineralressourcen Mineralvorräte

31. Dez. 2017 31. 31. Dez. 2017 31. Dez. Dez. 2016 2016

PGM-BetriebeTonneGehalt TonnenGehal n (g/t) (Mio. (Mio. (Mio. t (Mio. (Mio. Unzen Unzen t) Unzen Unzen (Mio. ) ) (g/t)) )

t) SA-Region

Kroondal- un49.3 3.1 4.879 4.926 21.9 2.6 1.804 2.291

tert ägig (50% zu rechenbar ) (4E) Blue Ridge 23.1 3.3 2.430 2.430 (50% zurechenbar ) (4E)

Rustenburg 512.65.0 83.209 83.987 127.6 3.8 15.70616.066 -

untertägig ( 4E) Rustenburg 81.9 1.1 2.818 3.140 81.9 1.1 2.818 3.140

-

übertägig (4 E)

Mimosa (50% 59.0 3.6 6.839 7.045 18.1 3.5 2.030 1.689

zurechenbar ) (4E)

Total SA-Reg725.94.3 100.175 101.528249.4 2.8 22.35823.186 ion

US-Region* Stillwater 72.8 18.0 42.144 17.8 20.2 11.519 (2E) East 76.4 15.6 38.319 24.0 13.4 10.384 Boulder (2E)

Total US-Reg149.216.8 80.463 41.8 16.3 21.903 ion

Total Betrie875.06.4 180.639 101.528291.2 4.7 44.26123.186 be

*Schätzungen der Ressourcen und Vorräte der US-Region mit Stand 31. Juli 2017. Siehe CPR auf

https://www.sibanyestillwater.com/investors/documents-circul ars . Keine Neuschätzung der Mineralressourcen und Mineralvorräte zum 31. Dezember 2017. Es wurde jedoch der Abbau für den Zeitraum von August bis Dezember 2017 in die

Schätzungen Stand Dezember 2017 eingeschlossen.

PGM-ProjekteTonneGehalt TonnenGehal n (g/t) (Mio. (Mio. (Mio. t (Mio. (Mio. Unzen Unzen t) Unzen Unzen (Mio. ) ) (g/t)) )

t) SA Region Millenium 1.720 (4E)* Vygenhoek 1.4 5.1 0.230 0.230 (4E) Sheba's 7.100 Ridge (4E)* Zondernaam 77.4 6.4 15.900 15.900 (4E) Hoedspruit 32.6 5.5 5.790 (4E)** Total SA-Reg111.46.1 21.920 24.950 ion US-Region Marathon 151.70.8 3.982 (2E) Total US-Reg151.70.8 3.982 ion

*Die Ressourcen auf Millenium und Shebas Ridge wurden für 2017

weggelassen, da die Abbaurechte verfallen sind.

**Die Mineralressourcen auf Hoedspruit wurden in die Angabe von 2017 eingeschlossen nach erfolgreichem Einspruch bei DMR

hinsichtlich der Vergabe der Prospektionsrechte.

Total SA-PGM837.24.5 122.095 126.478249.4 2.8 22.35823.186

-Betriebe u nd Projekte Total US-PGM300.98.7 84.447 41.8 16.3 21.90321.198

-

Betriebe und P rojekte

Uranressourcen- und Vorratsschätzung, Stand 31. Dezember 2017

Mineralressourcen Mineralvorräte 31. Dez. 2017 31. Dez. 31. Dez. 2017 31.

2016 Dez. 2016

Uranbetriebe TonnenGehaltU3O8 U3O8 TonneGehalU3O8 U3O8 (Mio. (kg/t)(Mio. (Mio. n t (Mio.(Mio. t) Pfund Pfund Pfun Pfund

) (Mio.(kg/td ) ) t) SA-Region Beatrix 11.4 1.074 26.96826.968 16.060 (Beisa) Total Betrieb11.4 1.074 26.96826.968 16.060 e

Uranprojekte TonnenGehaltU3O8 U3O8 TonneGehalU3O8 U3O8 (Mio. (kg/t)(Mio. (Mio. n t (Mio.(Mio. t) Pfund Pfund Pfun Pfund

) (Mio.(kg/td ) ) t) SA Region Beisa North 35.373

WRTRP - übert670.8 0.065 96.08397.166 670.80.06596.0897.166

ägig 3 e Tailings***

Total Projekt670.8 0.065 96.083132.539 670.80.06596.0897.166 e 3

Total Uran 682.2 0.082 123.05159.507 670.80.06596.08113.22 1 3 6

***Als Teil der geplanten Transaktion mit DRDGOLD Limited (siehe https://www.sibanyestillwater.com/investors/transactions/drdgold) werden ausgewählte Assets (bestehend aus Uranvorräten und Ressourcen von 44,359 Mio. Pfund) aus dem West Rand Tailings Retreatment Project (WRTRP) an DRDGOLD verkauft vorbehaltlich der Erfüllung aller Konditionen der Transaktion.

Kupferressourcen- und Vorratsschätzung, Stand 31. Dezember 2017

Mineralressourcen Mineralvorräte

31. Dez. 2017 31. 31. Dez. 2017 31. Dez. Dez. 2016 2016

KupferprojekteTonnenGehaltKupferKupferTonnenGehaltKupferKupfer (Mio. (%) (Mio. (Mio. (Mio. (%) (Mio. (Mio.

t) Pfund Pfundt) Pfund Pfund ) ) US-Region Altar 2,614.0.311 17,931 0 .0

Marathon 151.7 0.220 730.1

Total Projekte2,765.0.306 18,661 7 .1

Mineralvorratsabgleich

GOLDBETRIEBE

SA-GOLDBETRIEBE

Faktoren Gold (Mio. U nzen ) 31. Dezember 2016 28.694 2017 Abbau (1.457) Hinzunahme 1.882 White Areas1 1.503 Secondary Reefs2 0.379 Ausschlüsse/Rückgang: (3.382)

Schließung des Cooke-Untertagebetriebs (0.752)

Überarbeiteter Minenplan und Zunahme des (1.659) Cut-off-Gehalts auf Beatrix West (einschließlich Beisa) Technische Faktoren3 (0.971) 31. Dezember 2017 25.737

Runden der Zahlen kann zu kleineren Summenabweichungen führen. Wo dies auftritt, wird es nicht als signifikant gesehen.

1Zusätzliche Beriche für den Abbau identifiziert durch Exploration und Untertageerkundung in erster Linie auf Driefontein 4 Shaft, Driefontein 8 Shaft und Kloof 8 Shaft 2Die Carbon Leader auf Driefontein 8 Shaft and the Kloof Reef at Kloof 8 Shaft

3in erster Linie Cut-off-Gehalte, Endmanagement in den Profilen der Betriebsdauer und Anpassungen des Mine Call Factor.

PGM-BETRIEBE

SA-PGM-BETRIEBE

Faktoren 4E PGM(Mio . Unzen) 31. Dezember 2016 23.186 2017 Abbau (1.500) Hinzunahme Bewertung 0.027 Geologische Veränderungen1 2.077 Grenzänderungen 0.081 Ausschlüsse/Rückgang: Wirtschaftliche Bewertung2 (0.752) Technische Faktoren 3 (0.757) 31. Dezember 2017 22.362

Runden der Zahlen kann zu kleineren Summenabweichungen führen. Wo dies auftritt, wird es nicht als signifikant gesehen.

1Abnahme der geologischen Verluste nach Überprüfung der Methodologie zur Bestimmung der geologischen Verluste in den Betrieben Kroondal und Rustenburg. Die Überprüfung brachte geschätzte und tatsächliche geologische Verluste in Einklang. 2 Entfernung der subökonomischen Unzen am Ende der Lebensdauer der Mine.

3Vorräte in UG2-Sektion wurden zu Ressourcen zurückgestuft als Ergebnis der Verschiebung des UG2-Erweiterungsprojekts in der Mine Siphumelele (0,7 Mio. Unzen).

US-PGM-BETRIEBE

Faktoren 2E PGM(Mio. U nzen ) 31. Juli 20171 22.216 Abbau August 2017 bis Dezember 2017 (0.313) 31. Dezember 2017 21.903

Runden der Zahlen kann zu kleineren Summenabweichungen führen. Wo dies auftritt, wird es nicht als signifikant gesehen. 1Basierend auf dem Bericht der sachkundigen Personen von The Mineral Corporation, Stand 31. Juli 2017. Verfügbar bei https://www.sibanyestillwater.com/investors/documents-circulars.

SA-URAN

Faktoren U3O8 (Mio. P fund ) 31. Dezember 2016 113.226 Ausschlüsse/Rückgang: (16.060) Überarbeiteter Minenplan und Zunahme des (16.060) Cut-off-Gehalts auf Beatrix West (einschließlich Beisa) 31. Dezember 2017 96.083

Runden der Zahlen kann zu kleineren Summenabweichungen führen. Wo dies auftritt, wird es nicht als signifikant gesehen.

Grundsätze der Unternehmensführung (Corporate Governance)

Sibanye berichtet ihre Mineralressourcen und Mineralvorräte in Übereinstimmung mit dem SAMREC Code, der aktualisierten Sektion 12 der JSE-Kotierungsvoraussetzungen und des SEC Industry Guide 7, die den Leitprinzipien des SOX angepasst sind. Die Ressourcen auf Altar und Marathon sind konform mit NI 43-101. Gemäß der SEC-Bestimmungen basieren die Vorräte auf dem Dreijahresdurchschnitt, Trailing und Rohstoffpreisen.

Geleitet vom Einsatz der vorbildlichen Unternehmensführung wurde die Aufstellung von den technischen Diensten jeder Region überprüft. Die Mineralvorräte und Mineralressourcen der südafrikanischen Platinbetriebe wurden unabhängig von The Mineral Corporation Consultancy Proprietary Ltd überprüft und entsprachen den relevanten Vorschriften ohne wesentliche Mängel. Die südafrikanischen Goldbetriebe wurden im Jahr 2016 einer externen Prüfung unterzogen. Die Betriebe in den USA wurden von The Mineral Corporation Consultancy Proprietary Ltd überprüft und entsprachen den relevanten Vorschriften ohne wesentliche Mängel.

Die Mineralressourcen und Mineralvorräte sind Schätzungen zu einem bestimmten Zeitpunkt und werden durch Schwankungen der Mineralpreise, den Rand/US-Dollar-Wechselkurs, die Betriebskosten, Abbaugenehmigungen, Gesetzesänderungen und Betriebsfaktoren beeinflusst. Obwohl nicht alle Genehmigungen zum Zeitpunkt der Berichterstattung finalisiert sein könnten und vorliegen, gibt es keinen Grund, dass diese nicht gewährt werden. Jedoch die Länge des Genehmigungsverfahrens für diese Genehmigungen könnte sich auf die angegebenen Zeitpläne auswirken.

Alle Zahlen in den Aufstellungen stammen von Sibanye außer jener für Mimosa. Mineralressourcen werden einschließlich der Mineralvorräte angegeben und Produktionsmengen werden in metrischen Tonnen (t) berichtet.

Gold- und Uranschätzungen werden voneinander getrennt berichtet, folglich werden keine Gold-Äquivalente angegeben, um mögliche Anomalien als ein Ergebnis der Metallpreisunterschiede gegenüber dem Vorjahr zu vermeiden. Die Aufstellung der südafrikanischen PGM-Betriebe wird als 4E PGM angegeben und umfasst Platin, Palladium, Rhodium und Gold. Individuelle Verhältnisse der 4E PGM werden mittels Erzteilverhältnisse bestimmt, wie durch die Analysen ermittelt. Die Aufstellung der PGM-Betriebe in der US-Region wird als 2E PGM angegeben und umfasst Palladium und Platin.

Alle zur Bestimmung der Mineralvorräte verwendeten Finanzmodelle basieren auf den aktuellen Steuervorschriften, Stand 31. Dezember 2017.

Für die südafrikanischen Goldbetriebe ist die gemäß des SAMREC Code für die Konsolidierung und Berichterstattung der Mineralressourcen und Mineralvorräten der südafrikanischen Goldbetriebe sowie für die Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen bestimmte verantwortliche qualifizierte Person Gerard Janse van Vuuren. Er stimmte der Veröffentlichung dieser Aufstellung der Mineralressourcen und Mineralvorräte 2017 zu. Gerard [GDE (Mining Eng), MBA, MSCC und B.Tech (MRM)] ist registriert bei SAIMM (706705) und besitzt 30 Jahre Erfahrung bezüglich des Typs und der Art der vorliegenden Minerallagerstätte.

Für die südafrikanischen Platinbetriebe ist die gemäß des SAMREC Code für die Konsolidierung und Berichterstattung der Mineralressourcen und Mineralvorräten der südafrikanischen Platinbetriebe sowie für die Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen bestimmte verantwortliche qualifizierte Person Andrew Brown. Er stimmte der Veröffentlichung dieser Aufstellung der Mineralressourcen und Mineralvorräte 2017 zu. Andrew [M.Sc. Mining Eng] ist registriert bei SAIMM (705060) und besitzt 32 Jahre Erfahrung bezüglich des Typs und der Art der vorliegenden Minerallagerstätte.

Für die US-Region ist die gemäß des SAMREC Code für die Konsolidierung und Berichterstattung der Mineralressourcen und Mineralvorräten von Stillwater und East Boulder sowie für die Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen bestimmte verantwortliche qualifizierte Person Brent LaMoure. Er stimmte der Veröffentlichung dieser Aufstellung der Mineralressourcen und Mineralvorräte 2017 zu. Brent [B.Sc. Mining Eng] ist registriert bei Mining and Metallurgical Society of America (01363QP) und besitzt 22 Jahre Erfahrung bezüglich des Typs und der Art der vorliegenden Minerallagerstätte. Für die Ressourcenschätzung des ausländischen Projekts ist Stanford Foy die sachkundige Person. Stan ist registriert bei der Society for Mining, Metallurgy and Exploration Inc. (4140727RM) und hat 27 Jahre Erfahrung bezüglich des Typs und der Art der vorliegenden Minerallagerstätte.

Kontakt Investor Relations:

James Wellsted Head of Investor Relations Tel: +27 (0) 83 453 4014 Email: ir@sibanyestillwater.com

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

In Europa: Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch

Ende.

Vorausschauende Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Aussagen gemäß der Safe Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Vorausschauende Aussagen können durch folgende Worte identifiziert werden wie z. B. anvisieren, werden, vorhersagen, erwarten, planen, Potenzial, beabsichtigen, schätzen, erwarten, können und andere ähnliche Ausdrücke, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder anzeigen oder die keine Aussagen historischer Tatsachen sind. Die vorausschauenden Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten eine Anzahl bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, wobei viele dieser schwer vorherzusagen sind und im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle Sibanye-Stillwaters liegen. Diese könnten dazu fuhren, dass Sibanye-Stillwaters tatsächliche Ergebnisse wesentlich von den historischen Ergebnissen oder etwaigen zukünftigen Ergebnissen abweichen, die durch solche vorausschauenden Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese vorausschauenden Aussagen sind nur an dem Datum gültig, an dem sie gemacht wurden. Sibanye-Stillwater ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Änderungen seiner Erwartungen zu aktualisieren außer durch entsprechende Rechtsvorschriften.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42461 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42461&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=ZAE0001 73951

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN ZAE000173951

AXC0038 2018-02-20/07:59