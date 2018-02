FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Equinet hat Axel Springer nach starker Kursentwicklung von "Neutral" auf "Reduce" abgestuft. Das Kursziel stockte Analyst Mark Josefson in einer am Dienstag vorliegenden Studie aber von 51,00 auf 66,50 Euro auf. Er passte sein Bewertungsmodell an die neuen Bilanzierungsregeln des Medienkonzerns an und berücksichtigte zudem jüngste Übernahmen./ag/ajx

Datum der Analyse: 20.02.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005501357

AXC0047 2018-02-20/08:36