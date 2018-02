Bis Ende Oktober letzten Jahres herrschte bei Anlegern am Aktienmarkt noch Hochstimmung, bevor die Kurse langsam aber sicher in eine zunächst unauffällige Korrektur übergegangen sind. Doch dieser Trend hat sich in den letzten Wochen merklich verstärkt und führte geradewegs in einen massiven Abverkauf nahezu aller Wertpapiere. SAP durchbrach neulich sogar die Unterstützungszone aus Mitte 2017 bei 86,24 Euro und tut sich mit einem Anstieg darüber extrem schwer. Offenbar sind Investoren noch nicht bereit, weiteres Geld nachzuschießen und streichen lieber ihre Gewinne ein, wie der Kursverlauf der letzten Tage aufzeigt. Für einen Ansatzpunkt, bis wohin SAP noch zurücksetzen könnte, kann beispielshalber das 38,2 % Fibonacci-Retracement herangezogen werden.

Kurzfristig weitere Verluste möglich ...

