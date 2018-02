Die Aktie der Bitcoin Group hat in den vergangenen zwei Wochen ganze 52% an Wert gewonnen. Dennoch summiert sich der Kursverlust seit Jahresstart 2018 auf rund 21%%. Noch am 29. November 2017 schraubte sich der Titel der Bitcoin Group noch auf ein Allzeithoch bei 85,50 Euro. Dabei konnten sich Aktionäre der Bitcoin Group im vergangenen Jahr per Saldo über einen sensationellen...

Den vollständigen Artikel lesen ...