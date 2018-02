Lauda-Königshofen - Ströer-Aktie: Bullen attackieren die entscheidende Trendkanalbegrenzung - Chartanalyse Gegen Ende 2015 markierte die Aktie des Werbeflächenvermieters Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) ein Verlaufshoch bei 64,49 Euro und schlug anschließend in eine einjährige Konsolidierung ein, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

