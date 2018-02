BERLIN (Dow Jones)--Die Europäische Union bereitet sich einem Zeitungsbericht zufolge auf einen Handelskrieg mit den USA unter Präsident Donald Trump vor. Sollten die geplanten Importbeschränkungen auf Stahl und Aluminium auch europäische Unternehmen treffen, könnte Brüssel innerhalb weniger Tage mit Gegenzöllen auf wichtige amerikanische Produkte reagieren, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) meldet. Das Blatt bezieht sich dabei auf Insider der EU-Kommission.

Demnach hat die Behörde eine Liste ausarbeiten lassen, auf der sich hauptsächlich landwirtschaftliche Erzeugnisse wie Kartoffeln und Tomaten finden. Als Vergeltungsmaßnahme würde sich die EU aber auch Produkte vornehmen, die aus Wahlkreisen prominenter US-Politiker kommen.

Dazu gehören laut FAZ unter anderem Motorräder, weil der Hersteller Harley-Davidson seinen Sitz in Wisconsin hat, aus dem der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses Paul Ryan stammt. Auch Bourbon-Whiskey würde mit Strafzöllen belegt. Der wird vor allem in Tennessee sowie in Kentucky produziert, der Heimat des Trump-Unterstützers Mitch McConnell, der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat ist.

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hatte in der Vergangenheit wiederholt betont, dass Europa binnen Tagen auf US-Strafzölle antworten werde.

February 20, 2018 02:35 ET (07:35 GMT)

