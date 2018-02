mic AG: Weitere Meilensteine erfolgreich absolviert - Klagen gegen Hauptversammlung und Jahresabschlüsse werden zurückgenommen

* Weiterer Meilenstein durch rechtlichen Vergleich gelungen * Positiver Finanztrend setzt sich in 2018 fort * Erfolgreiche Schulung der gesamten IT-Mannschaft der mic AG Gruppe durch Chainledger Systems AG verspricht hohes Umsatzpotenzial

München, 20. Februar 2018 - Die im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notierte mic AG (ISIN DE000A0KF6S5) hat sich nach intensiven Verhandlungen in einem entscheidenden Rechtsstreit mit einem klagenden Aktionär geeinigt. Alle Klagen werden von dem Aktionär zurückgenommen. Die entstandenen Verfahrenskosten übernimmt überwiegend die mic AG.

Der Kläger ist in zwei separaten Verfahren gegen die mic AG vorgegangen. Im ersten Verfahren vor dem Registergericht München wurde die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 der mic AG angegriffen und die gerichtliche Bestellung eines anderen Prüfers beantragt. Die mic AG hat sich erstinstanzlich durchgesetzt, eine Beschwerde dagegen war anhängig. Im zweiten Verfahren wurde vor dem Landgericht München Anfechtungs- und Nichtigkeitsklage gegen die Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung der mic AG für das Jahr 2015 sowie gegen den Jahresabschluss 2015 erhoben. In dem nun geschlossenen Vergleich hat sich der Kläger verpflichtet, Klage und Beschwerde zurückzunehmen.

Andreas Empl, Vorstand der mic AG: "Damit ist es der mic AG gelungen, ein weiteres Hindernis für die Fokussierung auf das erfolgreiche operative Geschäft zu beseitigen. Dass auch die ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2016 ohne Beanstandung geblieben ist, zeigt, wie schnell der Rückhalt bei den Aktionären wiedergewonnen wurde. Ein weiterer Beleg für die guten Aussichten unserer Scale-30 Gesellschaft."

Vorstand und Aufsichtsrat der mic AG haben wie auf der letzten Hauptversammlung angekündigt die Businesspläne der operativen Unternehmen verabschiedet. Der Fokus auf Profitabilität und Wachstum bei den operativen Beteiligungen zeigt für 2018 bereits einen positiven Trend. Vorstand und Aufsichtsrat werden die Jahreszahlen 2017 wie angekündigt bis spätestens Mai 2018 veröffentlichen.

Darüber hinaus hat die Chainledger Systems AG, eine 100%ige Beteiligung der mic AG eine erfolgreiche Trainingsschulung ihrer neu erworbenen Blockchain/IOTA Architektur mit der gesamten IT-Mannschaft der mic AG Gruppe absolviert. Initial Coin Offerings (ICOs), Digital Assets, Smart Contracts sowie klassische Beratung können hier angeboten werden.

"Schon jetzt zeichnet sich ab, dass mit unserer Blockchain Solutions Plattform für den Enterprise-Bereich sowohl durch Bestandskunden als auch durch Neukundengeschäft zusätzliches Wachstumspotenzial in den Tochterunternehmen der mic AG geschaffen wird. Mit unserer Lösung können KMU Blockchain-Applikationen einfach, sicher und ohne bedeutende Systemeingriffe in Ihre bestehende IT-Landschaft integrieren ", so Chainledger Systems AG-Vorstand Maximilian Lecker.

Über die mic AG: Als aktiver Investor mit langfristigem Investmenthorizont beteiligt sich die mic AG als Ergänzung zu ihren disruptiven Technologien an mittelständischen Unternehmen in den Wachstumsmärkten Big Data, Industrie 4.0, Infrastruktur- und Energiemanagement, Internet of Things und Digitalisierung. Die mic AG hat sich damit zum Technologielieferanten für die Industrie und internationale Organisationen entwickelt. Mit den Business-Units verhilft die mic-Gruppe ihren Beteiligungen zur raschen und erfolgreichen Positionierung und unterstützt sie bei der Suche nach Investoren für die Wachstumsfinanzierung. Die mic AG ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit März 2017 in das Scale-Segment30 einbezogen (Börsenkürzel: M3B, ISIN: DE000A0KF6S5). Mehr Informationen zur mic AG erhalten interessierte Anleger unter www.mic-ag.eu.

Über die Chainledger Systems AG: Die Chainledger Systems AG agiert als Lösungsanbieter und Beratungshaus für Blockchain-Technologien. Mit ihrer eigenen hyper-skalierbaren Blockchain-Architektur stellt Chainledger Systems alle operativen Komponenten bereit, die Unternehmen benötigen, um Blockchain-Anwendungen zu modellieren, zu implementieren und effektiv sowie sicher, auch in Verbindung mit Altsystemen, zu betreiben. Die Beratung bei der Planung sowie der Umstrukturierung bestehender Abläufe zu Blockchain-fähigen Prozessen gehört, neben der Anwendungsentwicklung, zu den Kernkompetenzen des Unternehmens. Mehr Informationen zur Chainledger Systems AG erhalten interessierte Anleger unter www.chainledger-systems.com.

Kontakt mic AG: Andreas Empl Vorstand mic AG Denisstr. 1b D-80335 München Tel: +49 89 244192 200 Fax: +49 89 244192 230 andreas.empl@mic-ag.eu www.mic-ag.eu ISIN: DE000A0KF6S5 | WKN: A0KF6S | Symbol: M3B

Sprache: Deutsch Unternehmen: mic AG Denisstr. 1b 80335 München Deutschland Telefon: +49 89 244192 200 Fax: +49 89 244192 230 E-Mail: info@mic-ag.eu Internet: www.mic-ag.eu ISIN: DE000A0KF6S5 WKN: A0KF6S

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange

