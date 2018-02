Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Erzeugerpreise steigen im Januar stärker als erwartet

Die deutschen Produzenten haben ihre Preise im Januar spürbar angehoben. Im Vergleich zum Vormonat zogen die Erzeugerpreise um 0,5 Prozent an, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Volkswirte hatten nur einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich eine Steigerung von 2,1 Prozent. Die Prognose hatte lediglich auf ein Plus von 1,9 Prozent gelautet.

Breite Zustimmung für Nominierung Kramp-Karrenbauers als CDU-Generalsekretärin

Die Nominierung der saarländischen Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer für das Amt der CDU-Generalsekretärin trifft in der Partei auf breite Zustimmung. "Annegret Kramp-Karrenbauer ist in der Partei sehr beliebt und wird ein gutes Ergebnis bekommen", sagte der langjährige CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach der Bild-Zeitung. Der Vorsitzende der Jungen Union (JU), Paul Ziemiak, nannte Kramp-Karrenbauer "eine gute Wahl".

Lettlands unter Korruptionsverdacht stehender Zentralbankchef wieder frei

Zwei Tage nach seiner Festnahme unter Korruptionsverdacht ist Lettlands Zentralbankchef Ilmars Rimsevics auf Kaution freigelassen worden. Nachdem ein Freund 100.000 Euro hinterlegt hatte, durfte er das Gefängnis am Montagabend vorerst wieder verlassen. Regierungschef Maris Kucinskis erklärte nach einer Sondersitzung des Kabinetts, Rimsevics dürfe sein Amt vorerst nicht ausüben. Lettischen Medienberichten zufolge soll Rimsevics Schmiergeld in Höhe von 100.000 Euro angenommen haben.

Griechenland muss sich bei nächster Hilfstranche noch etwas gedulden

Griechenland muss sich vor der Auszahlung der nächsten Hilfsmilliarden seiner europäischen Gläubiger noch etwas gedulden. Die griechische Regierung habe 108 von 110 als Voraussetzung geforderten Reformen erfüllt, sagte Eurogruppen-Chef Mario Centeno nach einem Treffen der Euro-Finanzminister. Die vollständige Umsetzung der letzten beiden liege nun nicht mehr an ihr. Centeno zeigte sich zuversichtlich, dass der Weg für die Auszahlung "in den kommenden Woche" frei werde.

EU drohen USA mit Strafzöllen auf Whiskey und Harleys - Bericht

Die Europäische Union bereitet sich einem Zeitungsbericht zufolge auf einen Handelskrieg mit den USA unter Präsident Donald Trump vor. Sollten die geplanten Importbeschränkungen auf Stahl und Aluminium auch europäische Unternehmen treffen, könnte Brüssel innerhalb weniger Tage mit Gegenzöllen auf wichtige amerikanische Produkte reagieren, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) meldet. Das Blatt bezieht sich dabei auf Insider der EU-Kommission.

Venezuela beginnt mit Verkauf von eigener Kryptowährung

Venezuela hat mit der Einführung seiner neuen Digitalwährung Petro begonnen, mit der sich die Regierung von Staatschef Nicolás Maduro gegen eine "Finanzblockade" der USA stemmen will. Wie die Behörden des hochverschuldeten südamerikanischen Landes mitteilten, wurde der Verkauf von zunächst 38,4 Millionen Petro gestartet. Insgesamt will die venezolanische Führung 100 Millionen virtuelle Münzen der Digitalwährung in Umlauf bringen.

Schweiz Jan Handelsbilanz Überschuss 1,3 Mrd CHF

Schweiz Jan Exporte 18,9 Mrd CHF; real -5,1% gg Vj

Schweiz Jan Importe 17,6 Mrd CHF; real +3,8% gg Vj

