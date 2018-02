Bisher kam die Aktie der Allianz (WKN: 840400) im Jahr 2018 noch nicht richtig in Schwung. Sie beendete das Jahr 2017 bei 191,50 Euro, aktuell steht sie bei 190,84 Euro (Stand: 16.02.2018). Allerdings gibt es meiner Meinung nach Anzeichen dafür, dass die Allianz-Aktie in diesem Jahr noch so richtig Gas geben könnte!

Grund 1: Die Allianz profitiert von steigenden Zinsen

Nicht nur Allianz-Aktionäre sollten derzeit regelmäßig einen Blick auf die Zinsentwicklung werfen, denn in meinen Augen könnten steigende Zinsen das ganze Börsengeschehen in den nächsten Monaten stark beeinflussen - wahrscheinlich eher negativ. Ein guter Indikator für das Zinsniveau ist d...

