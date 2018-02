Auf der Jahrestagung der American Academy of Dermatology (AAD) in San Diego, USA, hat Morphosys gleich mehrere positive Meldungen veröffentlichen können. Zunächst stellte die Gesellschaft starke Phase-1-Daten zum Gemeinschaftprojekt mit Galapagos MOR106 bei Patienten mit atopischer Dermatitis vor. Nun folgten hervorragende Langzeitdaten zu Tremfya (Guselkumab). Mit Guselkumab gelang Morphosys im vergangenen Jahr die erste Zulassung in der Firmengeschichte. Auf der Jahrestagung hat der Lizenznehmer Janssen Research & Development, LLC (Janssen) Langzeitdaten aus der klinischen Phase-3-Studie VOYAGE 2 mit Tremfya veröffentlicht, die eine langfristige Verbesserung des Hautbildes bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Schuppenflechte (Plaque Psoriasis) gezeigt haben.

