Wien - Laut einem Zeitungsbericht ist die japanische Softbank (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) offenbar an einer 30-Prozent-Beteiligung an dem Schweizer Rückversicherer Swiss Re (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF) interessiert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Den vollständigen Artikel lesen ...