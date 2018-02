Klassik Radio AG: SMC-Research nimmt Coverage der Aktie mit Kursziel EUR 18,10 und Kaufempfehlung auf

DGAP-News: Klassik Radio AG / Schlagwort(e): Research Update Klassik Radio AG: SMC-Research nimmt Coverage der Aktie mit Kursziel EUR 18,10 und Kaufempfehlung auf 20.02.2018 / 10:18 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Klassik Radio AG: SMC-Research nimmt Coverage der Aktie mit Kursziel EUR 18,10 und Kaufempfehlung auf

Nachdem Deutschlands reichweitenstärkstes Privatradio das Geschäftsjahr 2017 nach vorläufigen Zahlen mit einem weiteren Rekordergebnis abschließen konnte, hat nun SMC-Research per 19. Februar 2018 die Coverage der Klassik Radio Aktie aufgenommen. In seiner Studie errechnet Analyst Adam Jakubowski ein Kursziel von EUR 18,10 und stuft die Aktie mit "Buy" ein. Die Initiierungsstudie finden Sie unter http://www.klassikradioag.de/pdf/research/20180219SMCStudie.pdf

Augsburg, 20. Februar 2018

SMC-Research hat die Coverage der Klassik Radio Aktie (ISIN DE0007857476) aufgenommen. In seiner aktuell veröffentlichten initialen Research-Studie spricht Analyst Dr. Adam Jakubowski eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR 18,10 aus. Damit bietet die Aktie auf aktuellem Niveau ein Kurspotenzial von mehr als 100 %.

Die Klassik Radio AG betreibt den größten privaten Radiosender in Deutschland und ist mit einer Reichweite von mehr als 4 Millionen Hörern der zweitgrößte Klassiksender weltweit. Im Dezember 2017 startete Klassik Radio unter dem Namen Klassik Radio Select einen in der Branche einzigartigen Streamingdienst. Klassik Radio Select setzt nicht wie andere Streaming-Dienste auf eine von einem Algorithmus zusammengestellte Playlist, sondern ausschließlich auf mehr als 100 von Musikexperten kuratierte Kanäle. Auf diese Weise haben Nutzer die Möglichkeit, je nach Situation, Stimmung und Vorliebe aus einem passgenauen Angebot wählen zu können. Als Kuratoren hat Klassik Radio unter anderem namhafte Persönlichkeiten wie André Rieu, Rolando Villazón oder James Newton Howard gewinnen können.

Sollte dieser Dienst im Markt auf die erhoffte große Akzeptanz stoßen, würde daraus für Klassik Radio die Chance erwachsen, ein wachstumsstarkes und vor allem sehr skalierbares zweites Standbein aufzubauen. In Verbindung mit den ebenfalls noch nicht ausgeschöpften Potenzialen im Kerngeschäft Radiosender und dem zuletzt um eine attraktive Auktionsplattform erweiterten Merchandising-Geschäft bietet das Unternehmen nach Einschätzung von SMC-Research aktuell somit aussichtsreiche Perspektiven, die sich auch auf den Aktienkurs positiv auswirken sollten.

"Wir haben unserem Bewertungsmodell ein Szenario zugrunde gelegt, in dem die Etablierung von Klassik Radio Select gelingt und auf dieser Basis einen fairen Wert ermittelt, der für den Aktienkurs ein Verdopplungspotenzial signalisiert. Das hohe Potenzial resultiert dabei aus der Kombination des dynamischen Wachstums der Abo-Einnahmen und der ausgezeichneten Skalierbarkeit des Geschäftsmodells, die im Erfolgsfall die Erzielung von sehr attraktiven Margen ermöglichen sollte", sagt Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC-Research.

Ulrich R. J. Kubak, Gründer und CEO der Klassik Radio AG, sagt: "Die Aufnahme der Coverage von SMC-Research unterstützt unsere Kommunikation mit dem Kapitalmarkt und trägt dazu bei, die Klassik Radio Equity Story den Investoren objektiv und transparent zu vermitteln. Als einzige börsennotierte Radiogesellschaft in Deutschland wollen wir unsere Position als Innovationsführer ausbauen und weiterhin profitabel wachsen."

Die Research Studie ist abrufbar auf der Homepage der Klassik Radio AG im Bereich Investor Relations unter folgendem Link:

http://www.klassikradioag.de/pdf/research/20180219SMCStudie.pdf

ÜBER KLASSIK RADIO

Klassik Radio ist Deutschlands reichweitenstärkstes Privatradio mit einem innovativen 360 Verwertungsansatz. Es betreibt einen der erfolgreichsten Klassik-Sender weltweit, veranstaltet eigene Konzerte, verfügt über eigene Shops und mit Klassik Radio Select über einen eigenen Streamingdienst. In Deutschland erreicht Klassik Radio durch sein einzigartiges Programm aus klassischer Musik, Lounge, Jazz und Filmmusik mehr als vier Millionen Hörer. 2016 konnte Klassik Radio seine Reichweite um 50 % steigern. Klassik Radio ist Vorreiter in der Digitalisierung von Radio und betreibt seit Dezember 2017 den Streamingdienst Klassik Radio Select in HD-Qualität und mit von Stars klassischer Musik kuratiertem Programm. Die Klassik Radio AG ist die einzige börsennotierte Radiogesellschaft in Deutschland. Die Aktie wird im Regulierten Markt (General Standard) in Frankfurt unter der ISIN DE0007857476 und dem WKZ KA8 gehandelt.

https://www.klassikradioag.de

http://select.klassikradio.de

KONTAKT

Klassik Radio AG | Imhofstrasse 12 | 86159 Augsburg +49 (0) 821 5070-0 | ir@klassikradioag.de | www.klassikradioag.de

PRESSEPORTAL KLASSIK RADIO SELECT

http://select.klassikradio.de/presse/ select@klassikradio.de

PRESSEKONTAKT

CROSS ALLIANCE communication GmbH | Susan Hoffmeister +49 (0) 89 89 82 72 27 | sh@crossalliance.com

20.02.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Klassik Radio AG Imhofstraße 12 86159 Augsburg Deutschland Telefon: +49 (0)821 5070-0 Fax: +49 (0)821 5070-222 E-Mail: ir@klassikradioag.de Internet: www.klassikradioag.de ISIN: DE0007857476 WKN: 785747

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

655763 20.02.2018

ISIN DE0007857476

AXC0079 2018-02-20/10:18