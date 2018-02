Die genannte Anlage wird in der Region Woronesch errichtet und soll mit einer Kapazität von 600 Schweinen pro Stunde zu einem der größten Unternehmen Russlands für die Schlachtung und Verarbeitung von Schweinen aufgebaut werden. Die Inbetriebnahme ist für das Jahr 2020 geplant. Die AGROECO-Unternehmensgruppe, Muttergesellschaft der AGROECO-Yug ist das größte Schweinezuchtunternehmen in der Region Woronesch. In den sieben Bezirken der Region werden elf moderne Schweinekomplexe, ein eigenes Selektions- und Genzentrum und eine Hightech-Futtermühle betrieben. Die Anforderungen der Firma AGROECO-Yug ...

