Henkel-Puts mit 135%-Chance bei anhaltender Abwärtsbewegung

Laut einer im BNP-Newsletter "DailyAktien" veröffentlichten Analyse könnte der Kurs der Henkel-Aktie (ISIN: DE0006048432) wieder nach unten abkippen. Hier die Analyse:

"Rückblick: Henkel befindet sich seit einem Allzeithoch bei 129,90 EUR vom 20. Juni 2017 in einer Abwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung vollendete die Aktie eine SKS-Topformation. Am 14. Februar 2018 notierte der Wert im Tief bei 103,00 EUR. Von dort aus erholte er sich bis an das letzte Zwischentief bei 108,20 EUR. Am Freitag schloss die Aktie sogar leicht darüber. Gestern gab sie aber wieder deutlich nach und bildete ein bearish Engulfing Pattern aus.

Ausblick: Henkel könnte wieder nach unten abkippen und die Abwärtsbewegung der letzten Wochen und Monate fortsetzen. Zunächst einmal sollte die Aktie in Richtung 95 EUR abfallen. Eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung in Richtung 86,96 EUR erscheint möglich. Erst ein deutlicher Ausbruch über 108,20 EUR würde das Chartbild wieder verbessern und Gewinne in Richtung 115,85 EUR ermöglichen.

Wenn die Henkel-Aktie innerhalb des kommenden Monats auf ihrem Weg zum bei 95 Euro liegenden Kursziel zumindest auf 100 Euro nachgibt, dann werden Anleger mit Short-Hebelprodukten interessante Renditechancen vorfinden.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 105 Euro

Der DZ Bank-Put-Optionsschein auf die Henkel-Aktie mit Basispreis bei 105 Euro, Bewertungstag 20.4.18, BV 0,1, ISIN: DE000DD4FTL9, konnte beim Aktienkurs von 107,80 Euro mit 0,31 - 0,32 Euro gehandelt werden.

Fällt der Kurs der Henkel-Aktie im nächsten Monat auf 100 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 0,55 Euro (+72 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 112,7868 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Put auf die Henkel-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 112,7868 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PP4BC69, wurde beim Aktienkurs von 107,80 Euro mit 0,53 - 0,54 Euro taxiert.

Gibt der Kurs der Henkel-Aktie in den nächsten Wochen auf 100 Euro nach, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Puts - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt - auf 1,27 Euro (+135 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Henkel-Aktien oder von Hebelprodukten auf Henkel-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de