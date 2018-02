Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Societe Generale von 49 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Vergleich zum Gesamtjahr 2017 sei das vierte Quartal insbesondere im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking robuster gewesen, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu französischen Banken. Dies, zusammen mit geringeren Steuerquoten, habe allgemein zur Anhebung seiner Ergebnisschätzungen geführt. Die Aktie der BNP Paribas bleibe sein "Top Pick" in Frankreich./ck/das Datum der Analyse: 20.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0014 2018-02-20/10:42

ISIN: FR0000130809