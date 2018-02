Die RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6), weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data Technology, gab heute den Abschluss des zweiten Phase-II-Auftrags im laufenden Geschäftsjahr bekannt, der über die neu erworbene Tochtergesellschaft Exactal Group Limited abgeschlossen wurde. Der Kunde, mit Hauptsitz in Großbritannien, hat den Auftrag an Exactal vergeben, basierend auf der weltweit führenden Software im Bereich Mengen- und Kostenermittlung CostX, die das bisherige System des Kunden vollständig ersetzt.

Murray Freeman, CEO der Exactal Group Limited, kommentiert: "Exactal hat seine Präsenz in Europa in den letzten Jahren erheblich ausgebaut. Dieser neue Vertrag ist ein weiteres Beispiel für eine Vielzahl an Kunden, die ihre nicht mehr zeitgemäßen Kalkulationstools durch die CostX Software der neuesten Generation von Exactal ersetzen." "Exactal wird seine Marktpräsenz ...

