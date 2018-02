Liebe Leser,

der Diesel-Skandal in Stuttgart zieht offenbar immer weitere Kreise: Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen Bericht der "Bild am Sonntag" mitteilte, soll Daimler in seinen Diesel-Fahrzeugen "spezielle Software zur Schadstoffregulierung" eingesetzt haben. Die "BamS" beruft sich hierbei auf vertrauliche Unterlagen aus US-Ermittlungsakten.

Mutmaßlich betrügerische Software-Funktionen beanstandet

Die beanstandete Software sei mutmaßlich nur zu ... (Marco Schnepf)

