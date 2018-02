Die britische Investmentbank Barclays hat Carrefour vor der Vorlage endgültiger Zahlen am 28. Februar auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Nach den Aussagen zum operativen Ergebnis (Ebit) 2017 werde das Hauptaugenmerk auf dem Ausblick des Handelskonzerns liegen, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hält die Vorhersagbarkeit der Ergebnisdynamik kurzfristig aber für begrenzt, auch wenn der Verkauf verlustbringender Aktivitäten einen positiven Einfluss haben werde./ck/das Datum der Analyse: 20.02.2018

