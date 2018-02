Barclays hat Eni auf "Underweight" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Trotz eines gewöhnlicherweise schwächeren vierten Quartals hätten sich die Ergebnisse der großen, voll integrierten Ölkonzerne robust entwickelt, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen und US-amerikanischen Öl- und Gasbranche. Die Ausschüttungen im Quartal hätten den höchsten Stand seit dem ersten Quartal 2015 erreicht, auch wenn es da immer noch viel zu tun gebe. Bei Eni rechnet sie in Kürze mit Ankündigungen, dass die Aktionäre von jedwedem Auftrieb beim Ölpreis profitieren würden./ck/das Datum der Analyse: 20.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0023 2018-02-20/10:46

ISIN: IT0003132476