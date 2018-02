FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Cewe hat am Dienstag von am Vorabend veröffentlichten Eckdaten zum vergangenen Jahr profitiert: Mit einem Plus von 1,55 Prozent gehörten die Aktien des Fotodienstleisters zu den Favoriten der Anleger im Nebenwerte-Index SDax .

Cewe hat die Umsatzsteuererhöhung beim Topprodukt Fotobuch nach eigenen Angaben gut verkraftet und sowohl die Erlöse als auch das operative Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) gesteigert. Besonders stark fiel das wichtige Schlussquartal aus.

Cewe habe im vergangenen Jahr alle Ziele erreicht, kommentierte ein Händler. Thilo Kleibauer vom Analysehaus Warburg Research lobte das Ebit im vierten Quartal, das auf bereinigter Basis besser als erwartet ausgefallen sei. Für 2018 ist er nun optimistischer als bisher und rechnet auch dank Zukäufen mit einer Wachstumsbeschleunigung./gl/jha/

