Für die Anleihen geht es am Dienstag bislang nach unten. Damit gingen die Marktteilnehmer vor einer bevorstehenden Emissionsflut in Deckung. So bringt Spanien eine Anleihe mit einer Laufzeit von dreißig Jahren heraus, die nach Einschätzung von Experten auf den Bundesanleihen lasten könnte. Der große Brocken steht diese Woche jedoch in den USA an, denn das dortige Schatzamt möchte in den nächsten Tagen 258 Milliarden US-Dollar an Geldmarktpapieren und Treasuries am Markt platzieren. Die große Frage dabei sei, fragen Experten, ob das aktuelle Renditeniveau am US-Anleihenmarkt bereits ausreiche, um für genügend Nachfrage zu sorgen. Andernfalls könnten die Anleihen weiterhin zur Schwäche neigen, um Angebot und Nachfrage in Einklang zu bringen. Für den März-Kontrakt des Euro-Bund Futures liegt das Tagestief bislang bei 158,20 Prozent. Im Chart lässt sich ein gültiger Abwärtstrend darstellen, der aktuell zwischen 156,40 und 158,50 Prozent beschrieben werden ...

