50 Millionen Euro operativer Verlust im Jahr 2016: Die Lufthansa-Tochter Cargo hat keine einfachen Zeiten hinter sich. Der Grund: ein Preiskampf, der von Überkapazitäten und einem rauem Wettbewerb mit Emirates Skycargo geprägt wurde.

Lufthansa Cargo überrascht mit Gewinnmeldung für 2017

Auch für das vergangene Jahr schien zunächst keine Besserung in Sicht. So kündigte Cargo-Boss Peter Gerber noch im März 2017 tiefrote Zahlen und eine längere Verlustphase an. ... (Marco Schnepf)

