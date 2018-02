Schlüchtern (ots) - Nicht dozierend und belehrend, neugierig und interessiert - so geht Bien-Zenker, einer der größten Fertighaushersteller Europas mit Sitz in Schlüchtern, seit dem Jahreswechsel auf seine Bauherren zu. "Wie wollen Sie leben?" "Was kümmert Sie die Zukunft?" "Wohin möchten Sie jeden Tag zurückkehren?" Mit diesen und weiteren Fragen stellt das Traditionsunternehmen das in der Fertighausbranche oft anzutreffende Selbstverständnis auf den Kopf - wo doch jeder Anbieter die besten, meisten, schönsten Häuser hat. "Wir versprechen keine fix und fertigen Lösungen, wir entwickeln gemeinsam mit jedem Bauherren seinen individuell perfekten Lebensraum", erklärt Friedemann Born, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb bei Bien-Zenker. "Neben dem Haus, das individuell an die Ansprüche und Wünsche der Bauherrenfamilie angepasst wird, gehört noch mehr dazu: Es geht um Finanzierung, ein Grundstück, die Nachbarschaft, den Garten, die Einrichtung und vieles mehr. In all diesen Bereichen arbeiten wir ganz eng mit unseren Bauherren auf die perfekte Lösung hin." So verkörpert jedes Bien-Zenker Haus als Mittelpunkt des individuellen Lebensraums seiner Bewohner auch die Bien-Zenker Leitwerte Leidenschaft, Respekt und Zukunftssicherheit.



Mit dem Jahreswechsel startete Bien-Zenker zudem weitere strategische Initiativen im Bereich Naturschutz und gesellschaftliche Verantwortung. Neben der Kooperation mit der TSG Hoffenheim, die ihren Fokus auf den Bereich Nachwuchs legt, rief Bien-Zenker eine Aktion zum Schutz der Bienen ins Leben: "Bienen schützen. Zukunft sichern." Seit dem Jahreswechsel erhält jeder Bien-Zenker Bauherr mit seinem Haus eine dreijährige Bienen- und Blütenpatenschaft. Born kündigt an: "Das ist nur der Anfang. Wir bereiten weitere Schritte vor, die weit darüber hinausgehen und mit denen wir einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Bienen und zum Erhalt der Artenvielfalt leisten. Bei uns am Standort Schlüchtern, aber auch darüber hinaus."



Über Bien-Zenker



Die Bien-Zenker GmbH zählt mit über 600 Mitarbeitern und einem Umsatz von rund 144 Millionen Euro zu den größten Fertighausherstellern in Europa. Mehr Infos und Bilder: www.bien-zenker.de/presse



