Der US-Autobauer General Motors soll staatliche Hilfen für die Produktion in Südkorea fordern. Ein erstes Werk wurde bereits geschlossen.

General Motors fordert Insidern zufolge in Südkorea staatliche Hilfen, um die Produktion in dem asiatischen Land aufrecht zu erhalten. Im Gegenzug habe der US-Autobauer angeboten, Schulden der südkoreanischen Tochter von 2,2 Milliarden Dollar in Aktien umzuwandeln, sagten vier mit den Überlegungen vertraute Personen am Dienstag.

Eine von ihnen sagte, GM schwebten Finanzhilfen der Regierung über eine Milliarde Dollar vor. Den anderen Insidern zufolge schlägt GM vor, seinen ...

