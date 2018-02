Lauda-Königshofen - SAP-Aktie: Investoren streichen ihre Gewinne ein - Chartanalyse Papiere der deutschen Softwareschmiede SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) haben in diesem Jahr dramatisch an Wert verloren. Das aktuelle Chartbild gibt aber ebenso wenig Hoffnung auf eine baldige Erholung, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...