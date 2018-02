Europäische Aktien eröffnen trotz negativer Stimmung in Asien höher DAX® (DE30 in der xStation 5) kämpft in der Nähe des 8er EMA Volkswagen (VOW.DE) denkt über eine Expansion nach Lateinamerika nach

Zusammenfassung:Die meisten asiatischen Aktien gaben in der heutigen Sitzung nach dem Rückgang der US-Futures nach, da die US-Aktienmärkte gestern aufgrund eines Feiertages geschlossen blieben. In Japan suchten die Händler nach dem jüngsten Beschluss zur Reduzierung der Anleihekäufe nach dem Auftritt von Haruhiko Kuroda im Parlament nach Hinweisen auf die Geldpolitik. Der Gouverneur der BoJ hat dieses Problem jedoch nicht angesprochen. Der japanische Nikkei (JAP225) verlor 1,01% nachdem er gestern einen ordentlichen Gewinn verbuchte. Der australische S&P/ASX 200 (AUS200) blieb zum Handelsschluss unverändert. Chinas Hang Seng CE (CHNComp) fiel sogar um 1,06%. Die europäischen Indizes eröffneten am Dienstag höher, da die Anleger die Gewinne einiger Giganten wie HSBC beurteilen. Die Aktien von Chemieunternehmen und Industriegütern sind die Top-Gewinner im STOXX Europa 600, während die Rohstoffunternehmen ...

