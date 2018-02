SEK-Händler werden dem schwedischen VPI heute Morgen Aufmerksamkeit schenken ZEW-Konjunkturerwartungen dürften eine Verschlechterung der Stimmung zeigen Vorläufiges Verbrauchervertrauen der Eurozone erscheint am Nachmittag

Zusammenfassung:Im Hinblick auf die makroökonomischen Veröffentlichung ist der Dienstag eher ruhig. Nicht viele interessante Ereignisse sind für den heutigen Handelstag geplant. Am Morgen werden der schwedische Verbraucherpreisindex und die ZEW-Konjunkturerwartungen aus Deutschland veröffentlicht. Am Nachmittag steht außerdem das vorläufige Verbrauchervertrauen für die Eurozone auf der Agenda. Darüber hinaus werden sich die EU-Finanzminister am Nachmittag treffen, um Fragen im Zusammenhang mit dem EU-Haushalt und dem Ernennungsverfahren des EZB-Direktoriumsmitglieds zu erörtern. 9:30 Uhr - Schweden, Verbraucherpreisindex (Januar): Da die Riksbank einen der niedrigsten Zinssätze der Welt hält, ...

