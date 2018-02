BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Finanzminister sind wegen der Steuerreform von US-Präsident Donald Trump in Alarmbereitschaft. "Wir werden alles tun, um unfairen Wettbewerb zu vermeiden", sagte Bundesfinanzminister Peter Altmaier (CDU) beim Treffen mit seinen EU-Amtskollegen am Dienstag in Brüssel. "Wir möchten vermeiden, dass Unternehmen ihren Sitz verlagern aus Europa [...], wir möchten vermeiden, dass Investitionsströme umgelenkt werden." Vielmehr müsse auf den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) bestanden werden.

Altmaier und einige seiner Kollegen, etwa aus Frankreich und Großbritannien, hatten zuletzt in einem Brief an US-Finanzminister Steven Mnuchin bereits ähnliche Bedenken vorgebracht. Sie sehen vor allem Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) und Absprachen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) im Kampf gegen Gewinnverlagerung gefährdet. Die EU-Finanzminister berieten am Dienstag hinter verschlossenen Türen über die US-Steuerreform. "Wir müssen uns das im Einzelnen ansehen", sagte EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici

Kern der Reform ist unter anderem eine Senkung des Unternehmenssteuersatzes von 35 auf 21 Prozent./asa/DP/fba

