Baden-Baden (pts016/20.02.2018/11:15) - Mit Aqount, einer standardisierten Buchhaltungs- und Zahlungsabwicklungslösung, ermöglicht Arvato Financial Solutions Händlern ab sofort eine komplette Übernahme aller Finanzprozesse. Das Unternehmen bietet damit die ideale Lösung für Firmen, die die komplexen und aufwändigen Finanzprozesse vom Debitorenmanagement über die Zahlungsabwicklung bis hin zum Inkasso auslagern möchten. Das gilt insbesondere für schnell wachsende, digital-affine Unternehmen mit Interesse an einer skalierbaren, sicheren und robusten Lösung. Aber auch für Konzerne, die neben dem stationären Handel ins Online-Geschäft einsteigen oder das bisherige B2B-Geschäft um B2C erweitern möchten. Sie müssen sich dazu nicht mit anspruchsvollen Backend-Prozessen und komplexen Schnittstellen befassen, wie sie die Kommunikation mit unterschiedlichen Partnern und Zahlartenanbietern oder die Abstimmung der Zahlungsflüsse erforderlich machen. Mit Aqount profitieren sie von einer schnellen und einfachen Anbindung. Die Lösung erfüllt zahlreiche Anforderungen von Unternehmen und Kunden an ein angenehmes Handling. "Um ein perfektes Einkaufserlebnis von der Bestellung bis zur Bezahlung zu bieten, müssen im Hintergrund zahlreiche Abläufe optimal funktionieren. Aber gerade Finanzprozesse - von der Rechnungsstellung und korrekten Verbuchung der Zahlungseingänge bis zur Mahnung und dem Einzug von Forderungen - binden zeitliche und personelle Ressourcen", betont Florian Krämer, Director Operations im Bereich Accounting und Collection bei Arvato Financial Solutions. "Hierfür bietet Aqount die perfekte Lösung, die zudem sehr schnell an die Kundensysteme anzubinden ist." Arvato Financial Solutions übernimmt dabei sämtliche Finanztransaktionen des Order-to-Cash-Prozesses - von der Anbindung und Abstimmung unterschiedlichster Zahlarten, über das Debitoren-, Bankkonten- und Cashflow-Management, Rückbuchungen im Fall von Zahlungseinsprüchen durch Kunden, die Retourenbearbeitung bis hin zum Inkasso. Dabei kann jeder Unternehmer selbst entscheiden, welche Ausbaustufe für ihn adäquat ist. Über regelmäßige Reportings sind alle Debitoren- und Inkassoinformationen bis hin zum Monatsabschluss jederzeit transparent verfügbar. Auch saisonale Schwankungen sind aufgrund der Skalierbarkeit kein Problem mehr. Durchgängig stehen Produkterlebnis und Service für den Kunden im Mittelpunkt - unabhängig ob B2B oder B2C. Vom Starter Package bis zur ausbaubaren Lösung mit individuellem Solution Design, eigener Wahl von bevorzugter Bank, Acquirer und Payment Provider sowie individueller Prozessgestaltung und Buchungssystematik bietet Arvato modulare Lösungen für jeden Geschmack. Das Produkt ist international einsetzbar, hoch skalierbar und wächst je nach Geschäftsentwicklung und -anforderungen mit. Es ist somit optimal auf das stark wachsende Online-Segment ausgerichtet. Weitere Informationen unter http://finance.arvato.com/aqount-de Über Arvato Financial Solutions Arvato Financial Solutions ist ein global tätiger Finanzdienstleister und als Tochterunternehmen von Arvato zur Bertelsmann SE & Co. KGaA zugehörig. Rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten in 22 Ländern mit starker Präsenz in Europa, Amerika und Asien flexible Komplettlösungen für ein effizientes, internationales Management von Kundenbeziehungen und Zahlungsflüssen. Arvato Financial Solutions steht für professionelle Outsourcing-Dienstleistungen (Finance BPO) rund um den Zahlungsfluss in allen Phasen des Kundenlebenszyklus - vom Risikomanagement über Rechnungsstellung, Debitorenmanagement, Verkauf von Forderungen und bis zum Inkasso. Dabei steht die Minimierung von Ausfallquoten in der Geschäftsanbahnung und während des Beitreibungsprozesses im Fokus. Zu den Leistungen gehört deshalb auch die Optimierung der Zahlartenauswahl über Ländergrenzen hinweg. Als Financial Solutions Provider betreut das Unternehmen fast 10.000 Kunden, u. a. aus den Schwerpunktbranchen Handel/E-Commerce, Telekommunikation, Versicherungen, Kreditwirtschaft und Gesundheit und ist damit Europas Nummer 3 unter den integrierten Finanzdienstleistern. Mehr Informationen unter: http://finance.arvato.com (Ende) Aussender: Arvato infoscore GmbH - part of Arvato Financial Solutions Ansprechpartner: Nicole Schieler Tel.: +49 7221 5040-1130 E-Mail: presse.afs@arvato.com Website: finance.arvato.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180220016

February 20, 2018 05:15 ET (10:15 GMT)