199 Hotels weltweit erhalten die begehrten fünf Sterne. 27 neue

Hotels erhalten erstmals die Spitzenbewertung.



Mit 15 neuen Destinationen sowie der größten und vielfältigsten

Gruppe an Gewinnern gewinnen die Awards im Nahen Osten und in Afrika

an Bedeutung.



Im Nahen Osten kommen vier Locations mit fünf Sternen, 21 mit vier

Sternen und sechs empfohlene Hotels hinzu. In Südamerika wurde

erstmals ein Hotel mit fünf Sternen ausgezeichnet.



Forbes Travel Guide feiert 2018 sein 60-jähriges Bestehen. Forbes

Travel Guide kündigt die Überarbeitung der Website an.



Zum 60-jährigen Bestehen hat Forbes Travel Guide heute die 60.

Liste mit Sterneauszeichnungen vorgestellt und damit die Anerkennung

der weltbesten Adressen mit exzellentem Service fortgesetzt.



Ausgezeichnet wurden 2018 unter anderem 27 neue Fünf-Sterne-Hotels

und 70 neue Vier-Sterne-Hotels. 76 neue Hotels wurden empfohlen. Fünf

Restaurants haben erstmals fünf Sterne erhalten, 24 Restaurants

wurden mit 4 Sternen ausgezeichnet und zehn Restaurants wurden

empfohlen. Außerdem sind fünf neue Spas mit fünf Sternen und 29 mit

vier Sternen hinzugekommen. Die vollständige Liste der Gewinner

finden Sie hier (https://www.forbestravelguide.com/award-winners).



Forbes Travel Guide bewertet nun Adressen in 50 Ländern in Nord-,

Mittel- und Südamerika, Europa, in der Region Asien-Pazifik sowie in

Afrika und dem Nahen Osten. 2018 sind folgende internationale

Destinationen hinzugekommen: Abu Dhabi, Amsterdam, Aruba, Chengdu,

Dubai, Hokkaido, Jamaika, Kuala Lumpur, Madrid, Marrakesch, Okinawa,

Panama, Prag, Sanya und Wien. Zum 60. Bestehen von Forbes Travel

Guide dehnen wir unsere Sternebewertungen 2019 auf 60 Länder aus.



"Dies ist ein bewegtes Jahr für Forbes Travel Guide. Unser

Jubiläum markiert beeindruckende 60 Jahre im Dienst von Hotels und

deren Gästen", so Gerard J. Inzerillo, Chief Executive Officer bei

Forbes Travel Guide. "Als die vertrauenswürdige Quelle für Reisende

bewerten wir weltweit Luxusadressen. Wir freuen uns, die

Sternegewinner 2018 auszeichnen zu dürfen, eine herausragende Gruppe

von Hotels, Restaurants und Spas mit fantastischem Service. Wir haben

in diesem Jahr so viele Sternebewertungen vergeben wie nie zuvor. Wir

gratulieren diesen Adressen zu ihrem Einsatz für herausragenden

Service."



Im Zuge des Jubiläums hat Forbes Travel Guide auch seine

überarbeitete Website, forbestravelguide.com

(http://www.forbestravelguide.com), offiziell vorgestellt. Hier

werden die mit Sternen ausgezeichneten Adressen jetzt auch auf

Mobilgeräten ansprechende präsentiert.



Zur Feier der diesjährigen Auszeichnungen sind die Gewinner am 27.

und 28. Februar zum The Forbes Travel Guide Luxury Summit im The

Beverly Hilton in Beverly Hills eingeladen. Auf dem Summit wird sich

ein fantastisches Lineup von Spitzenköchen zusammenfinden. Mit dabei

sind: Geoffrey Zakarian und Wilfrid Hocquet, Georgie, Beverly Hills;

Jean-Georges Vongerichten und Richard Archuleta, Jean-Georges Beverly

Hills; William Bradley, Addison Restaurant, San Diego; Samir Roonwal,

The Blvd, Beverly Hills; Hilary Henderson, CUT, Beverly Hills; Kaleo

Adams, The Polo Lounge, Beverly Hills; Giuseppe Manco, The Restaurant

at Mr. C, Beverly Hills; Craig Strong, Studio, Laguna Beach; Hugo

Bolanos, Wolfgang Puck at Hotel Bel-Air, Beverly Hills; und Derek

Poirier, Valrhona. Moët & Chandon, der offizielle Forbes Travel

Guide-Champagner 2018, krönt die Feierlichkeiten.



Zur Feier des 60. Bestehens von Forbes Travel Guide in der

Reisebranche legt die berühmte Pan Am Experience eine Zwischenlandung

beim Verified ein und versetzt die Teilnehmer mit einem exzellenten

Retro-Dinner zurück in die Anfangstage der Luftfahrt.



HIGHLIGHTS, TRENDS UND ZAHLEN 2018



- In Zahlen: Übersicht der 1.609 Gewinner - Es gibt 199 Hotels

mit

fünf Sternen, 513 mit vier Sternen sowie

309 empfohlene Hotels.

- Es gibt 64 Restaurants mit fünf Sternen, 171 mit vier Sternen und

83 empfohlene Restaurants.

- Es gibt 60 Spas mit fünf Sternen und 210 mit vier Sternen.



- Neu und beachtenswert - Der bei Forbes Travel Guide erstmals

aufgeführte Nahe Osten gehört

zu den großen Gewinnern. In der Region wurden vier Hotels mit

fünf

Sternen ausgezeichnet (Burj Al Arab Jumeirah, Dubai; Emirates

Palace, Abu Dhabi; Four Seasons Hotel Dubai International

Financial Centre; Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach).

Hinzu kommen beeindruckende 21 Vier-Sterne-Hotels und sechs

empfohlene Hotels.



- In Südamerika wurde erstmals ein Hotel mit fünf Sternen

ausgezeichnet. Das inmitten des Iguazú-Nationalparks in Brasilien

an den Iguazú-Wasserfällen im Dschungel gelegene Belmond Hotel das

Cataratas ist das führende Hotel der Region.



- Marrakesch gibt sein Debüt mit zwei Fünf-Sterne-Hotels (Mandarin

Oriental, Marrakech; Royal Mansour Marrakech), zwei

Vier-Sterne-Adressen (Four Seasons Resort Marrakech, La Mamounia)

und zwei empfohlenen Hotels (Amanjena, Selman Marrakech).



- New York City gewinnt zweimal fünf Sterne hinzu: Das Baccarat

Hotel

and Residences sowie das Four Seasons Hotel New York Downtown.

Davor konnte die Stadt letztmals 2016 mit dem Park Hyatt New York

ein Fünf-Sterne-Hotel dazugewinnen. Auch ein neues

Vier-Sterne-Hotel ist erstmals dabei: das Archer Hotel New York.



- München hat mit dem Mandarin Oriental, Munich erstmals ein Hotel

mit fünf Sternen erhalten. Mit den Vier-Sterne-Hotels The Charles

Hotel, einem Rocco Forte Hotel, dem Hotel Bayerischer Hof und dem

Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski Munich sowie den empfohlenen

Adressen Hotel München Palace und Sofitel Munich Bayerpost befindet

sich dieses in bester Gesellschaft.



- Auch Japan konnte deutlich zulegen. Das Ritz-Carlton, Kyoto hat

der

Stadt ihre erste Adresse mit fünf Sternen eingebracht. Das Four

Seasons Hotel Kyoto und das Suiran, A Luxury Collection Hotel

konnten sich jeweils vier Sterne sichern. Kyoto Hotel Okura hat

sich seine Nennung als empfohlene Adresse verdient. In Tokio wurde

das Shangri-La Hotel, Tokyo mit fünf Sternen ausgezeichnet. Das

Capitol Hotel Tokyu und das The Prince Gallery Tokyo Kioicho haben

vier Sterne erhalten.



- Auch unabhängige Hotels können starke Platzierungen aufweisen:

Erstmals mit fünf Sternen ausgezeichnet wurden das Le Richemond

Genève, das Magee Homestead in Wyoming, das Meadowood Napa Valley,

das Nemacolin Woodlands Resort - Falling Rock in Farmington

(Pennsylvania) und das Williamsburg Inn in Virginia.



- Das neue Waldorf Astoria Beverly Hills ist das erste

Fünf-Sterne-Hotel von Hilton in der westlichen Hemisphäre. Zur

Marke gehört auch das Waldorf Astoria Shanghai on the Bund mit

ebenfalls fünf Sternen.



- Das Rosewood Beijing hat fünf Sterne erhalten. Die erste

Auszeichnung dieser Art für das Unternehmen in Asien. Es ist das

erste Hotel, das Rosewood in China eröffnet hat (2014). Das

Peninsula Beijing konnte sich ebenfalls fünf Sterne sichern.



- Trump Hotels in D.C. und Vancouver wurden mit fünf Sternen

ausgezeichnet, was für neue Adressen eher ungewöhnlich ist. Diese

und andere gerade neu eröffneten Gewinner (wie das Waldorf Astoria

Beverly Hills und das Four Seasons Hotel New York Downtown) zeigen,

dass Hotels immer mehr in die Vorbereitung ihrer Eröffnung

investieren, einschließlich Recruitment und Schulung.



- Neue Hotelauszeichnungen unterstreichen die Bedeutung der

Riviera

Nayarit als Top-Destination für Luxusreisen. Das St. Regis Punta

Mita Resort wurde mit fünf Sternen ausgezeichnet und das Grand

Velas Riviera Nayarit wurde mit vier Sternen geehrt.



- Forbes Travel Guide hat dieses Jahr erneut deutlich expandiert

und

bewertet nun neue Destinationen wie Amsterdam (Vier-Sterne-Hotels

Conservatorium, De L'Europe Amsterdam und Hotel Okura Amsterdam

sowie die empfohlenen Adressen Andaz Amsterdam Prinsengracht, The

Dylan, Hotel Pulitzer Amsterdam, InterContinental Amstel Amsterdam,

Sofitel Legend The Grand Amsterdam, West-Amsterdam) und Wien

(Vier-Sterne-Hotels Hotel Sacher Wien, Palais Coburg, Palais Hansen

Kempinski und The Ritz-Carlton, Vienna sowie die empfohlenen

Adressen Grand Hotel Wien; Hotel Bristol, A Luxury Collection

Hotel, Vienna; Hotel Imperial, A Luxury Collection Hotel; Hotel

Sans Souci Wien; Park Hyatt Vienna und The Ring Hotel Vienna).



- Sterne überall - Eine Elitegruppe von 13 Adressen wurde mit

fünf

Sternen für Hotel,

Restaurant und Spa ausgezeichnet. Die Gewinner mit dreimal fünf

Sternen sind: Banyan Tree Macau; The Broadmoor in Colorado

Springs; The Cloister in Sea Island, Georgia; Fairmont Grand Del

Mar in San Diego; The Landmark Mandarin Oriental, Hong Kong;

Mandarin Oriental, Las Vegas; Mandarin Oriental, Macau; Meadowood

Napa Valley; Montage Laguna Beach; Ocean House in Watch Hill,

Rhode Island; The Peninsula Hong Kong; Wynn Las Vegas; und Wynn

Palace, Macau.



- Das Altira Macau und das Four Seasons Hotel Hong Kong haben

insgesamt viermal fünf Sterne für das Hotel, das Spa und zwei

Restaurants erhalten.



- Das Nüwa Macau hat insgesamt fünfmal fünf Sterne für das Hotel,

das

Spa und drei Restaurants gewonnen.



- Das Mandarin Oriental, Hong Kong und das Wynn Macau wurden sogar

mit sechsmal fünf Sternen für das Hotel, das Spa und vier

Restaurants ausgezeichnet.



- Hier finden Sie die Hotels mit den meisten Sternen - In den

USA

finden sich die meisten Fünf-Sterne-Hotels in:

Kalifornien (19), New York (11), Florida (7), Massachusetts (6)

und Nevada (5). In Kalifornien ist in diesem Jahr ein

Fünf-Sterne-Hotel hinzugekommen: Napa's Meadowood Napa Valley.



- Die Städte mit den meisten Fünf-Sterne-Hotels in den USA sind:

New

York (10), Beverly Hills (6), Las Vegas (5) und Miami (5).



- Macau konnte seinen Platz als die Stadt mit den weltweit meisten

Fünf-Sterne-Hotels zurückerobern (12). Im letzten Jahr musste Macau

diesen mit Paris (beide 10) teilen. Weitere Städte mit zahlreichen

Fünf-Sterne-Hotel sind: Paris (10), London (9) und Hongkong (8).



- Hier finden Sie die Restaurants mit den meisten Sternen - In

den

USA befinden sich die meisten Fünf-Sterne-Restaurants in

New York (7), Nevada (6) und Kalifornien (5).



- Die Städte mit den meisten Fünf-Sterne-Restaurants in den USA

sind

New York (7) und Las Vegas (6).



- Die Städte mit den meisten Fünf-Sterne-Restaurants weltweit sind

Macau (12) und Hongkong (9).



- Disney erhält sein erstes Fünf-Sterne-Restaurant. Das Victoria &

Albert's macht gehobene Küche zu einer Attraktion des Walt Disney

World Resort in Orlando.



- Die Peninsula Hotels-Gruppe hat zum ersten Mal fünf Sterne für

eines seiner Restaurants erhalten. Ausgezeichnet wurde das Gaddi's

im The Peninsula Hong Kong für seine gehobene französische Küche.



- Hier finden Sie die Spas mit den meisten Sternen - In den USA

finden sich die meisten Fünf-Sterne-Spas in:

Kalifornien (9), Florida (5) und Nevada (5). Das The Spa (Rancho

Valencia) in San Diego ist Kaliforniens neues Fünf-Sterne-Spa.



- Das Luna y Mar in Los Cabos und das The Spa im Mandarin Oriental

(Guangzhou) sind die ersten Fünf-Sterne-Spas der jeweiligen

Destination.



- Die meisten Fünf-Sterne-Spas weltweit finden sich in: Macau (8),

Hongkong (5), Las Vegas (5) und Shanghai (4).



Ausführliche Informationen zu den Sternebewertungen von Forbes

Travel Guide finden Sie hier

(https://www.forbestravelguide.com/about).



Die komplette Liste der Empfänger der Sterneauszeichnungen von

Forbes Travel Guide für 2018 finden Sie hier

(https://www.forbestravelguide.com/award-winners).



ÜBER FORBES TRAVEL GUIDE



Forbes Travel Guide ist das einzige unabhängige, weltweite

Bewertungssystem für Hotels, Restaurants und Spas der Luxusklasse.

Das 1958 als Mobil Travel Guide gegründete Unternehmen hat das erste

Bewertungssystem mit fünf Sternen in den USA entwickelt. Heute

bereisen die Mitarbeiter von Forbes Travel Guide inkognito die ganze

Welt und bewerten Standorte anhand von bis zu 900 objektiven Normen.

Die jährliche Sternebewertung, Rezensionen und tägliche Reiseberichte

des Unternehmens unterstützen anspruchsvolle Reisende bei der Auswahl

der edelsten Luxusadressen weltweit. Weitere Informationen über

Forbes Travel Guide finden Sie unter forbestravelguide.com

(http://www.forbestravelguide.com).



