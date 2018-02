Hannover - PATRIZIA Immobilien-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB: Michael Seufert, Analyst der NORD LB, hält an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie der PATRIZIA Immobilien AG (ISIN: DE000PAT1AG3, WKN: PAT1AG, Ticker-Symbol: P1Z) fest. Das Augsburger Immobilienunternehmen habe erfreuliche Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 präsentiert, die von einem guten organischen und dynamischen externen Wachstum geprägt gewesen seien, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie.

