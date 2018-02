In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger - und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um den DAX, den Dow Jones und die Aktien von Siemens, Daimler, Volkswagen, Tesla, Allianz, Medigene und Biofrontera. Während der Dow Jones mittlerweile schon rund 60 Prozent der Korrektur wieder aufgeholt hat, notiert der DAX gerade einmal 25 Prozent über seinem Korrekturtief. Was sind die Gründe für die anhaltende Unterperformance des deutschen Leitindex und welche Konsequenzen sollten Anleger ziehen?Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um den Kurseinbruch bei Siemens, die schwächelnden Autowerte Daimler und Volkswagen, den US-Konkurrenten Tesla, die starke Vorstellung der Allianz und um die beiden deutschen Biotech-Perlen Medigene und Biofrontera.Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach in auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.