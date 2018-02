Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Roche von 226 auf 236 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Er habe nun eine geringere Steuerquote in sein Bewertungsmodell eingearbeitet und das dieses weiter in die Zukunft verschoben, begründete Analyst David Evans in einer am Dienstag vorliegenden Studie seinen Schritt. Nach dem jüngsten Kursrückschlag erschienen die Papiere zwar leicht unterbewertet, mehr Potenzial winke aber bei Novartis. Vom Blutermittel Helimbra sollten die Roche-Anleger nicht zu viel erwarten./ag/ck Datum der Analyse: 20.02.2018

AFA0036 2018-02-20/12:12

ISIN: CH0012032048