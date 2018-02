Fair Value REIT-AG: Veränderung im Vorstand

Ad-hoc-Meldung

Insiderinformation nach Art. 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung

(veröffentlicht am 20.2.2018)

Fair Value REIT-AG Würmstraße 13a 82166 Gräfelfing WKN: A0MW97 ISIN: DE000A0MW975

Fair Value REIT-AG: Veränderung im Vorstand

- Das Vorstandsmitglied Patrick Kaiser wird zum 30. April 2018 ausscheiden

Gräfelfing, 20. Februar 2018 - Herr Patrick Kaiser, Mitglied des Vorstands der Fair Value REIT-AG (WKN/ISIN A0MW97/DE000A0MW975) wird im besten Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat der Gesellschaft sein Vorstandsmandat zum Ablauf des 30. April 2018 niederlegen, um sich zukünftig neuen Aufgaben zu widmen.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft bedankt sich ausdrücklich für die von Herrn Kaiser geleistete Arbeit.

Herr Kaiser bleibt bis zu seinem Ausscheiden Mitglied des Vorstandes des Unternehmens.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Herr Patrick Kaiser hat 2015 als kaufmännischer Leiter das Finanzressort bei der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (DEMIRE) übernommen und in dieser Funktion maßgeblich die Übernahme der Fair Value REIT-AG inhaltlich mitgestaltet und im Anschluss erfolgreich umgesetzt. Anschließend wechselte Kaiser in den Vorstand der Fair Value REIT-AG, um als Finanzvorstand die Integration in die Unternehmensgruppe sowie die Entwicklung der Gesellschaft zu gestalten. Nachdem die Integration inzwischen erfolgreich abgeschlossen wurde und das Ergebnis nachhaltig gesteigert werden konnte, scheidet Herr Patrick Kaiser nun aus dem Vorstand aus, um sich neuen Aufgaben widmen zu können.

Frank Hölzle, Aufsichtsratsvorsitzender der Fair Value REIT AG: 'Wir danken Herrn Kaiser für seine wertvolle Arbeit bei der Integration der Fair Value REIT-AG in die DEMIRE und für die erfolgreiche Weiterentwicklung unseres Unternehmens. Er hat dabei gleichermaßen strategischen Weitblick, Finanz- und Immobilienexpertise wie auch Managementqualitäten bewiesen. Wir wünschen ihm bei weiteren beruflichen Aufgaben viel Erfolg und privat alles Gute.'

20. Februar 2018 Der Vorstand < Ende der Ad hoc-Mitteilung>Kontakt: Fair Value REIT-AG Ralf Kind Würmstraße 13a 82166 Gräfelfing Tel.: 089-9292815-10 Fax: 089-9292815-15 E-Mail: kind@fvreit.de

ISIN: DE000A0MW975 WKN: A0MW97

Indizes: RX REIT All Share Index, RX REIT Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

