Köln / Berlin (ots) - - Magine TV schafft den Durchbruch im deutschen Streaming-Markt und bietet ab sofort alle relevanten Free-TV-Sender in HD an



- Mit den Sendern der Mediengruppe RTL Deutschland und Eurosport 1 in HD wertet Magine TV seine Senderpakete weiter auf - bei gleichbleibenden Preisen



Magine TV bietet als erster Anbieter von Web-TV-Streaming in Deutschland die Sender RTL, VOX, NITRO, n-tv, SUPER RTL, RTL II, RTLplus, TOGGO plus sowie Eurosport 1 in HD an. Das Senderpaket "Comfort HD" beinhaltet mit den Sendern der Mediengruppe RTL Deutschland und Eurosport 1 nun alle in Deutschland relevanten Free-TV-Sender und somit insgesamt 40 Sender in High Definition. In gleicher Weise wird das große Senderpaket "Deluxe HD" aufgewertet und umfasst mit den neuen Sendern nun 50 von insgesamt 71 Free-TV- und Pay TV-Sender in HD. Damit baut Magine TV sein qualitativ hochwertiges Angebot weiter aus und bietet seinen Zuschauern HD-Bildqualität bei gleichbleibenden Preisen von 10EUR beziehungsweise 20EUR/Monat.



"Mit der Einigung mit der Mediengruppe RTL Deutschland und Discovery Networks Deutschland auf die Ausstrahlung deren Sender in HD haben wir Großes geschafft", erläutert Christoph Urban, Country Manager Magine TV Deutschland. "Magine TV schafft damit den Durchbruch im deutschen Streaming-Markt und wertet seine Senderpakete weiter auf, ohne dass unseren Kunden zusätzliche Kosten entstehen. Wir bieten nun in Deutschland das mit Abstand beste TV-Streaming-Portfolio mit allen relevanten Free-TV-Sendern in HD an und sind auf Augenhöhe mit den Anbietern von TV über DVB-T2 und Kabel."



Andre Prahl, Bereichsleiter Programmverbreitung Mediengruppe RTL Deutschland: "Durch die Kooperation mit Magine TV führen wir unsere Strategie, unsere Inhalte über die verschiedensten Verbreitungswege anbieten zu wollen, konsequent fort und wir freuen uns, dass wir mit Magine TV einen großen Schritt weitergekommen sind."



"Bei der Verbreitung unseres Sender-Portfolios ist es uns ein Anliegen, den Kunden so viele Empfangsmöglichkeiten wie nur möglich anzubieten", so Thomas Bichlmeir, Director Distribution & Commercial Strategy Discovery Networks Deutschland. "Unsere Partnerschaft mit Magine TV unterstreicht dieses Bestreben. Ich freue mich, dass wir die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Launch von Eurosport 1 HD weiter ausbauen konnten."



Die Mediengruppe RTL Deutschland steht für exzellente Inhalte und starke Marken und verfügt mit RTL über den erfolgreichsten Privatsender mit den höchsten Marktanteilen in Deutschland. Auch VOX und RTL II zählen seit Jahren zu den hierzulande beliebtesten Free-TV-Sendern. Nun kommt die große Fangemeinde ab sofort auch über Magine TV in den Genuss bestmöglicher Bildqualität mit RTL-Highlights wie "Deutschland sucht den Superstar", "Der Bachelor" und großen Sportereignissen wie die Formel 1, sowie VOX-Erfolgsformaten wie "Sing meinen Song", "Die Höhle der Löwen" oder "Kitchen Impossible", die ganz Deutschland bewegen.



Eurosport 1 HD ist bereits Anfang Februar und somit rechtzeitig zu den XXIII. Olympischen Winterspielen in PyeongChang 2018 gelauncht worden. Somit können Kunden von Magine TV bei der umfangreichsten Olympia-Berichterstattung mit den meisten Live-Übertragungen nun auch in HD-Qualität mitfiebern. Neben den Olympischen Winterspielen zeigt Eurosport 1 HD auch weitere erstklassige Wintersport-Highlights, Tennis Grand Slams sowie alle großen Radsport-Events des Jahres.



Seit Oktober 2017 strahlt Magine TV als erster TV-Streaming-Dienst auch schon alle Sender von ProSiebenSat.1 in HD aus. Zudem bietet Magine TV in seinem 30 Sender umfassenden kostenlosen Angebot alle öffentlich-rechtlichen Sender in HD an.



Zum Launch der neuen HD-Sender bietet Magine TV "Comfort HD" im ersten Monat kostenlos an (danach 10EUR/Monat). Die Senderpakete von Magine TV sind ohne langfristige Vertragsbindung erhältlich und monatlich kündbar. Das Angebot ist nur für kurze Zeit verfügbar und kann unter https://de.magine.com/bestes-hd-entertainment/ abgerufen werden.



Über Magine TV:



Magine TV bietet lineares TV übers Internet live, zeitversetzt ("Startover") oder als On-Demand-Angebot ("Catch-Up"). Ob Zuhause oder unterwegs - Magine TV ermöglicht Online-TV auf Smartphones (iOS, Android und Windows), Tablets, Laptops, PCs, Smart TVs, über Sony PlayStation, Amazon Fire TV, Google Chromecast, die Xbox und Apple TV und kann auf bis zu fünf Geräten genutzt werden, auf zwei davon auch gleichzeitig. Die große Senderauswahl von Magine TV umfasst 71 nationale und internationale Fernsehsender (ARD HD, ZDF HD, RTL HD, Sat.1 HD, VOX HD, ProSieben HD, RTL II HD, kabel eins HD, Eurosport 1 HD, TNT Film HD, Sony Channel, Universal Channel HD, AXN HD, Silverline TV HD, E! Entertainment und viele mehr), 50 davon in HD. 30 Sender (darunter die öffentlich-rechtlichen Sender in HD) sind kostenlos. Die Free- und Pay-TV Pakete "Comfort HD" und "Deluxe HD" sind ohne langfristige Vertragsbindung erhältlich und monatlich kündbar. Magine TV ist für den Zuschauer übersichtlich, praktisch und personalisiert, die Bedienung einfach und intuitiv. Der cloudbasierte Over-the-top-Dienst wurde im März 2013 in Schweden gegründet und ist in Deutschland seit April 2014 verfügbar. Magine TV - made with love from Stockholm and Berlin.



Über die Mediengruppe RTL Deutschland:



Die Mediengruppe RTL Deutschland ist der führende deutsche Bewegtbildanbieter. Im Free-TV machen die Mediengruppe RTL Deutschland die Sender RTL, VOX, n-tv, NITRO und RTLplus sowie die Beteiligungen an SUPER RTL und RTL II zum erfolgreichsten privaten Fernsehanbieter, im Pay-TV ergänzen RTL Crime, RTL Passion, RTL Living und GEO Television das Senderangebot. Die Mediengruppe RTL Deutschland ist auf allen Screens präsent, vom Fernseher über PCs/Laptops und Tablets bis zu Smartphones. Über das Bewegtbildangebot TV NOW sind die Senderinhalte zudem auch zeitversetzt abrufbar.



Zusätzlich setzt die Mediengruppe RTL Deutschland im Netz auf Bewegtbild-Plattformen wie WATCHBOX oder RTL Next. Mit dem breiten Portfolio an Sendern und Onlineangeboten spricht die Mediengruppe RTL Deutschland unterschiedliche Zielgruppen an - mit einem gemeinsamen Ziel: Sie möchte für jeden Zuschauer stets die besten Inhalte bereithalten. Hierbei wird die Mediengruppe RTL Deutschland durch die Expertise ihrer Produktionsunternehmen infoNetwork und Norddeich TV unterstützt. Werbekunden bietet der Vermarkter IP Deutschland das beste Portfolio an Vermarktungsmöglichkeiten an.



Das Unternehmen RTL interactive entwickelt und betreibt digitale Angebote für die Mediengruppe RTL Deutschland wie beispielsweise TV NOW oder WATCHBOX, Sendersites und Verticals. Darüber hinaus verbreitert RTL interactive die Erlösbasis des Kerngeschäftes mit Media Services (Telefon-Mehrwertdienste).



Die Broadcast- und Produktionsaktivitäten sowie die technischen Dienstleistungen der Gruppe verantwortet das Unternehmen CBC. Gesellschafter der Mediengruppe RTL Deutschland mit Hauptsitz in Köln ist die RTL Group mit Sitz in Luxemburg, eines der weltweit führenden Unternehmen im Sender-, Inhalte- und Digitalgeschäft mit Beteiligungen an über 90 Fernsehsendern und Radiostationen, weltweiten Produktionsgesellschaften sowie einem dynamisch wachsenden Digitalgeschäft. Die RTL Group gehört mehrheitlich zum internationalen Medienkonzern Bertelsmann.



Über Discovery Networks Deutschland:



Discovery Networks Deutschland veranstaltet die Free-TV-Sender DMAX, TLC und Eurosport 1, sowie die Pay-TV-Sender DISCOVERY CHANNEL, ANIMAL PLANET und Eurosport 2. Das Medienunternehmen, das 1996 gegründet wurde, hat seinen Sitz in München. DMAX startete am 1. September 2006 und ist der weltweit erste Free-TV-Kanal von Discovery Communications, der sich in erster Linie an Männer richtet. TLC, die weltweit größte Entertainmentmarke für Frauen, ging am 10. April 2014 an den Start. Bei Eurosport 1 ist die LIVE-Berichterstattung seit 1989 zu Hause. Als "Home of the Olympics" ist der Sender ab 2018 zentraler Bestandteil der Berichterstattung der Olympischen Spiele. DISCOVERY CHANNEL war 1996 der erste Sender von Discovery Networks Deutschland. Er zeigt die Vielfalt unserer Erde in faszinierenden Bildern. ANIMAL PLANET zeigt seit 2004 spannende Dokumentationen über Menschen in ihrem Umgang mit Tier und Natur. Seit 2006 ist Eurosport 2 mit noch mehr Sporthighlights auf Sendung. Hinter Discovery Networks Deutschland steht Discovery Communications, das weltweit führende Non-Fiction Medienunternehmen mit einer Reichweite von drei Milliarden Zuschauern in rund 220 Ländern.



