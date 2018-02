Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Heidelberger Druck nach einer Informationsveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 3,70 Euro belassen. Vorstandschef Rainer Hundsdörfer habe nach einem starken dritten Geschäftsquartal nun umfassend über den aktuellen Stand des digitalen Wandels beim Druckmaschinenhersteller berichtet, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sein Vertrauen in die mittelfristigen Unternehmensziele sei gestärkt worden./ck/ag Datum der Analyse: 20.02.2018

ISIN: DE0007314007